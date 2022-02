Rohff : des dates du Classic Tour annulées, Booba l’enfonce

Rohff taclé par Booba sur l’annulation de ses dates ! Après son retour dans les bacs avec « Grand Monsieur », Housni a annoncé dans la foulée remonter sur scène pour défendre son projet en live devant son public avec une tournée dans toute la France, en Belgique ainsi qu’une date exceptionnelle à Paris dans la salle de L’Accor Arena le 15 novembre 2022.

Booba assure que Rohff n’arrive pas à remplir les salles

Avec 10 albums à son actif et près de 2 millions d’albums vendus en plus de 20 années de carrière dans le rap, Rohff est désormais une légende du rap français et n’a plus rien à prouver dans le game. Pour fêter son dixième album, Housni a décidé de revenir sur scène pour retrouver ses fans et interpréter ses plus grands classiques et ses nouveaux morceaux en live avec plusieurs dates de concerts.

Il y a quelques jours dans une story Instagram, le Padre du Rap Game a révélé à son grand regret que deux de ses dates sont annulées. « Gilbert Coullier Productions – Fimalac Entertainment se voir contraint d’annuler 2 représentations du Classic Tour de Rohff pour des raisons de planning. 10.11.22 Orléans Zénith, 29.11.22 Rouen Zénith. Ces représentations ne pourront malheureusement pas l’objet d’un report. Nous invitons les spectateurs à se rapprocher de leur point de vente pour les demandes de remboursements. Nous vous prions d’accepter nos plus sincères excuses pour la gêne occasionné par ces annulations. La production. » peut-on lire dans le communiqué. L’information n’a pas échappé au DUC qui a décidé de le troller publiquement.

Clashé par le DUC, Housni l’ignore et sort un nouveau clip

En effet Booba ne croit pas en l’explication d’un problème de planning pour justifier les déprogrammations et a repris la publication de Rohff avec les commentaires, « Raisons de planning ? Genre, je ne peux pas, j’ai planning ? Ou ta carrière faire de l’aquaplanning ou bien t’as vendu que 13 billets? » et « Gilbet Couiller productions » avec un émoji mort de rire.

Housni n’a pas répliqué à cette provocation et a préféré annoncer la sortie du clip « Valeur inversée » pour ce mercredi 16 février en ajoutant le message « Période de vaches maigres que j’viens traire sans pitié ».