Vald : Booba relance encore les hostilités

Vald est entré en guerre contre Booba et ce dernier ne semble pas prêt de l’affaire après les réponses du rappeur d’Aulnay. Les deux chanteurs ont eu un échange relativement tendu ce week-end suite au retard de l’annonce des chiffres de l’album « V » et comme à son habitude l’interprète du titre Mona Lisa a répliqué.

L’embrouille s’est lancé suite au message de Vald contre le SNEP sur le retard de l’annonce de ses ventes en dénonçant une implication d’Universal Music, son ancienne maison de disques car il est désormais signé chez Sony Music. Le V a finalement retiré son message après la parution de son score sauf que son coup de gueule a suscité la réaction de Booba. « Mais fréro tu fais des 68k sans hit avec des grands swag de chauffeur livreur tu veux pas la boucler un peu avant qu’on soit cramés? » s’est-il exprimé surpris de cette réussite. « Tous nos streams sont bios et nos box 5 CDs ont été élevés en plein air » s’est défendu l’auteur du tube Désaccordé en corrigeant le chiffre qui est en réalité de 74 093 ventes.

La clash est lancé entre les deux rappeurs

« Stade de France complet en indé sans aucune aide juste avec le seum » a rétorqué B2O en ajoutant quelques insultes. « Et on dit tous Bravo a booba pour son stade de france quasi complet en indé sans aucune aide juste avec le seum » a encore répondu avec ironie Vald. Ce dernier semblait avoir conclu la discussion sauf que Kopp vient de relancer le clash. Il a affiché sur Instagram la page Wikipédia du V en mettant en avant la rubrique « Enfance et études ». « Valentin apprécie les mathématiques. C’est pour ça t’es au taquet sur les chiffres t’es un pu*ain d’génie » commente le DUC.

Booba a ensuite poursuivi en s’adressant à Alexandre Kirchoff qui est l’ex-patron de Vald de l’époque où il était signé chez Universal, « Sors lui l’fusil d »chasse défend toi zobi » déclare-t-il en le mentionnant avant d’ajouter à l’encontre de son rival, « T’insulte vite les mères quand tu t’adresses à Universal Music France hein filou ». De quoi raviver les tensions entre eux même si pour le moment l’artiste originaire d’Aulnay-sous-Bois n’a pas donner suite à cette nouvelle attaque.