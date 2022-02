Vald répond au clash de Booba, la tension monte

Ça chauffe entre Vald et Booba, ils se répondent à tour de rôle ! Après SCH sur son intervention aux Victoires pour soutenir le rap français qui n’a pas plu à Kopp, ce dernier a adressé une nouvelle pique à V.A.L.D suite à l’annonce des ventes de son dernier album baptisé « V », première place du Top Albums cette semaine.

Les nombreux tacles de Booba contre les rappeurs français sont devenus une habitude dans le Rap Game et continue d’agiter la toile en ce début d’année. Ce samedi, il a décidé de s’acharner contre SCH avant de réagir au succès de Vald avec qui il avait annoncé en fin d’année 2020 que le featuring n’aura pas lieu en raison de son affiliation liée à Gims. Le Duc avait déjà lancé des accusations d’achats de streams contre Ninho sur l’album Jefe de Ninho au mois de décembre et vient de récidiver sur l’album « V ».

Accusé de tricher, Vald réplique !

Vald a exprimé sa surprise hier soir que l’annonce des ventes du SNEP ont pris du retard à sortir en s’impatientant de découvrir ses chiffres tout en assurant avoir écoulé au moins 68 000 exemplaires de son projet en première semaine avant que l’information ne se confirme avec 74 000 ventes. B2O a ensuite relancé les soupçons de tricherie sur les streams en s’étonnant que le V ne réalisé un tel chiffre sans aucun hit. « Mais fréro tu fais des 68k sans hit avec des grands swag de chauffeur livreur tu veux pas la boucler un peu avant qu’on soit cramés? » balance Kopp.

Vald a rapidement répliqué en assurant ironiquement que les streams sont « bios et nos box 5 CDs ont été élevés en plein air ». Comme souvent avec Booba l’échange s’est poursuivi et il en a remis une couche en affirmant que son concert au Stade de France est complet, un exploit qu’il a réussi en indépendant et de l’insulter au passage de « bouffon ». « Et on dit tous Bravo a booba pour son stade de france quasi complet en indé sans aucune aide juste avec le seum! » a conclu le rappeur d’Aulnay dans son dernier tweet.