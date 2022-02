Dadju rejoint Ninho et tacle à son tour les Victoires

Dadju vient également de faire part de son agacement face à l’absence de nomination malgré son succès après le coup de gueule de SCH et Ninho qui a pris la parole la parole pour critiquer les Victoires de la Musique.

Dadju évoque un manque de respect

Les dernière édition des Victoires continuent de faire polémique auprès des artistes de la scène urbaine. SCH et Orelsan ont pourtant été sacré lors de cette cérémonie mais des nombreux rappeurs sont absents chaque année de la liste des nominés alors qu’ils sont pourtant les plus gros vendeurs de disques en France ou encore les plus écoutés sur les plateformes de streaming, une notoriété qui n’est pas récompensée aux Victoires pour la plupart d’entre eux.

Le rap est devenu le style musical préféré des auditeurs français comme le prouve chaque semaine le classement du Top Albums et Top Singles mais ses représentant sont aux abonnés absents des Victoires. Gazo, Oboy, Laylow, Dinos, Ninho ou encore Jul, SCH s’est étonné de la non-nomination de ses compères après avoir récupéré son prix en exprimant son gêne d’être récompensé. Dans un entretien pour le Parisien N.I, s’est confié à ce sujet en affirmant que des rappeurs français sont ouvertement exclus. « J’ai vendu 1,6 million d’albums, c’est à quel moment qu’on gagne une Victoire de la musique? Si vous avez un ami là-bas, dites-lui que ce n’est pas normal. Ce sont les Victoires de la musique qui nous ont virés. » s’est-il agacé avant la prise de parole de Dadju.

1,5 millions d’albums vendus mais aucune nomination

« Orelsan, qui est carrément mon ami, a le papier pour y aller. Le fait qu’il vienne de Caen, c’est peut-être ça la différence. L’Île-de-France n’est peut-être pas conviée » a ajouté Ninho sur le fait qu’Orelsan fait exception à ce boycott en se justifiant que les origines caennaises de son compère l’ont peut être aidé. Dans la foulée de cette interview de N.I c’est Dadju qui est sorti du silence sur Instagram.

« J’ai jamais eu pour objectif de gagner les Victoires de la musique. Mais ne jamais être nominé c’est un peu un manque de respect pour quelqu’un qui remplit les Zéniths dans toute la France depuis 5 ans et qui a vendu 1,5 millions d’albums en seulement 2 albums » s’est exprimé Dadju avant de poursuivre, « Heureusement que pour être fière de moi j’ai juste besoin d’être fière de moi ».