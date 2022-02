Ninho fustige les Victoires, « J’ai vendu 1,6 Millions d’albums, c’est à quel moment qu’on gagne ? »

Ninho réagit aux Victoires de la Musique pour exprimer son énervement face à l’absence de sa nomination lors des dernières éditions alors qu’il est pourtant l’un des plus grands vendeurs de le chanson française comme l’atteste son record de certifications dont il est de loin le numéro 1 depuis plusieurs mois.

Depuis 2021, Ninho est l’artiste français détenant le plus de singles certifiés, avec des centaines de singles d’or et un 25ème single de diamant obtenu cette semaine grâce à son dernier hit « Jefe » avec 50 000 000 équivalents streams. Lors de la dernière cérémonie des Victoires, SCH a dénoncé une certaine injustice de ne pas avoir plus des rappeurs présents à cet événement musical en évoquant notamment le nom de son compère N.I.

Boycotté, Ninho ne comprend pas !

« Je voudrais saluer Dinos, Soso Maness, Ninho […]. Je vous l’avoue, je suis gêné ce soir de tenir cette Victoire, sans les voir eux, ces grands Messieurs qui auraient mérité tout autant que les artistes ici présents de célébrer leurs Victoires » a confié SCH. Après cette déclaration du rappeur originaire de la ville d’Aubagne, Ninho a accordé une interview au Parisien pour réagir à cette absence et faire par de son incompréhension.

Malgré son énorme succès auprès du public avec plus de 2 millions d’albums vendus et des nombreux hits à son actif, le rappeur 25 ans déplore n’avoir jamais vu son nom figurer dans la liste des artistes nominés aux Victoires et encore moins avoir reçu une seule récompense. Ninho affirme dans cet entretien qu’une partie des rappeurs français sont d’après lui mis de côté par les Victoires de la musique. « J’ai vendu 1,6 Millions d’albums, c’est à quel moment qu’on gagne une Victoire de la Musique ? On attend des coups de fil, mais ils ne viennent jamais… On en est exclus. Je sais pas quel document il faut donner pour être accepté » s’indigne-t-il alors que son dernier album « Jefe » a obtenu la certification de double disque de platine en moins de deux mois.