Vald corrige Booba et balance des dossiers sur son enfance aisée

Vald contre-attaque Booba

Comme Sadek l’été dernier, Vald n’a pas suivi la tendance d’une partie des rappeurs français qui préfèrent rester silencieux face aux provocations de Booba et a décidé de répliquer aux attaques. Le rappeur du 93 n’a visiblement pas peur des représailles et a fait le choix de se défendre face au DUC avec qui il vient d’entrer en guerre depuis vendredi dernier.

La tension continue de monter entre les deux rappeurs. Après l’agacement de B2O sur les ventes du V qui a remis en cause les chiffres des ventes de ce dernier tout en l’insultant et avec la mise en garde, « Tu vas pas faire le mariole longtemps« avant d’afficher des informations sur l’enfance studieuse de son nouvel ennemi ainsi que le commentaire « Valentin apprécie les mathématiques ». Vald n’a finalement pas tardé à répondre et vient de poster plusieurs stories sur Instagram dont l’une pour démontrer en faisant le décompte que ses chiffres ne sont pas truqués.

Ca pique sévère !

« Avant le premier stream à minuit on a 39 500 préco. Comme tu veux pas compter mes 5 versions différentes, division par 5 : 40 000/5 = 8000 précos. Donc t’en enlèves 40-8 = 32. 74 000 – 32 000 = 42 000 » explique Vald dans une publication pour afficher ses talents de mathématicien dont s’est amusé Booba et pour le corriger sur ses calculs.

Sullyvan poursuit avec les chiffres de l’album Ultra en première semaine afin de prouver qu’il a fait mieux que B2O. « J’devrais même pas répondre aux moins de 40 » ajoute-t-il avec une photo de Greg Guillotin avant de balancer une photo de classe de Kopp avec le message « Keski m’veut Elie la cité, la cité, 100-8- Zoo ».

Vald ajoute également un tacle contre son média OKLM qui a fermé, « Valentin subit un véritable harcèlement de la part du CM de OKLM, alors que tout le monde pensait que le site avait mis la clef sous la porte » ainsi qu’un fichier audio avec la voix de l’oncle de Booba sur son enfance aisée, « il avait son cheval » commente-t-il. De quoi relancer les hostilités entre les deux artistes, une réponse de B2O ne devrait pas se faire attendre.