Booba humilié par Vald ? « On se revoit dans la vraie vie » promet B2O

Booba semble avoir trouvé un adversaire à sa taille en la personne de Vald ! L’été dernier Sadek a tenu tête sur les réseaux sociaux pendant plusieurs semaines avant de finalement lâché l’affaire et de se faire très discret depuis cette embrouille. Sullyvan de son côté est visiblement déterminé à répondre aux différentes attaques et ne s’essouffle pas ce qui pourrait contrainte B2O à apaiser les tensions.

Vald en train de remporter son clash face à Booba ?

Ces derniers jours Vald n’a pas craqué et a répliqué à tous les piques de Booba alors d’autres ont déjà échoué dans cette tentative de prendre le dessus avant de préférer ne plus réagir aux différents tacles du DUC sur la toile. Kaaris, La Fouine, Rohff, Gims, la liste des rivaux de l’interprète de « Kayna » est longue et ne cesse de s’allonger mais la plupart d’entre eux préfèrent rester silencieux pour ne pas aggraver la situation. Une position que le V n’a pas adopté. Il a choisi de se défendre publiquement sur les réseaux en utilisant la même méthode que Kopp.

En effet Vald n’hésite pas à sortir des gros dossiers contre son nouvel ennemi et rend coup pour coup à Booba. Jean Messiha, Bolloré, le rappeur d’Aulnay a balancé des photos sur les affiliations de B2O malgré les révélations sur son père et le tout sans manquer d’humour ou d’auto-dérision pour répliquer. « Désolé pour cette pollution des réseaux ces derniers jours avec ce spectacle PRIMITIF je me devais de rectifier l’horrible. Il me semble que c’est chose faite L’album V est sorti, on est numéro 1, les retours sont incroyables, la vie est belle. Prenez soin de vous. » s’est excusé le V auprès de ses fans après plusieurs nouveaux Tweets contre Kopp comme un dossier sur sa demi-sœur et des sondages pour se moquer de lui qui ont amusé Twitter.

Sullyvan fait de l’ombre à B2O

Après des nombreuses stories à s’envoyer des piques, Booba a accusé Vald de l’avoir signaler sur Instagram pour sanctionner le compte OKLM mais il a démenti. « Le mathématicien est furax, il essaie de faire sauter cette pour Harcèlement, le syndrome du micro pé*is c’est réel. On se revoit dans la vraie vie les amis. Ou dans la shmeta dans l’appart au diplomate » a déclaré B2O qui semble avoir abdiquer sur cette guerre des publications via les réseaux. « Réveille toi Koqq, t’as mon standard pe*is dans le bec depuis que tu es venu l’ouvrir pour rien sur ma sortie » a réagi le V avant d’ajouter quelques posts sur les sondages Twitter en sa faveur dans cette guerre.

En attendant le prochain épisode, le 15 juillet les deux rappeurs risquent de se croiser au Festival des Francofolies où ils partagent l’affiche. B2O a déjà fixé rendez vous pour cet événement qui s’annonce électrique en cas d’une confrontation physique entre eux.

Ok @KonbiniFr vous pourrez venir filmer en loge le 15 juillet 🎉 pic.twitter.com/cQ07vpt89C — V4LD (@vald_ld) February 20, 2022

Allez allez mettons fin a ces enfantillages maintenant, qui a le plus de street cred ? — V4LD (@vald_ld) February 20, 2022

Réglons cette question aussi, QUI est le plus infréquentable ? — V4LD (@vald_ld) February 20, 2022

Desolé pour cette pollution des réseaux ces derniers jours avec ce spectacle PRIMITIF je me devais de rectifier l’horrible.

Il me semble que c’est chose faite 🤷🏼‍♂️ L’album V est sorti, on est numero 1, les retours sont incroyables, la vie est belle Prenez soin de vous ❤️ — V4LD (@vald_ld) February 21, 2022