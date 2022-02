Vald à Booba « T’es choqué que j’te met à l’amende », B2O le traite de raciste

Les hostilités entre Booba et Vald n’ont pas de répit, ça clash très sévèrement. Les deux rappeurs multiplient ces derniers jours les attaques sur les réseaux et la tension s’intensifie. Ils n’hésitent pas à balancer sur la vie privée. Dernièrement le DUC a accuser le père de son rival d’être un raciste en affichant ses publications Facebook. Ils ont poursuivi leur échange tendu en DM sur Instagram.

Ça continue de chauffer

En plus publications sur Twitter et Instagram, Booba et Vald discutent en privé. Les deux chanteurs n’hésitent pas à afficher cette conversation en privée pour lancer des nouveaux tacles et le V n’est visiblement pas prêt de lâcher l’affaire. Il répond à chaque provocation de B2O. Kopp a accusé notamment le père de Sullyvan d’être un facho après avoir affiché plusieurs publications de ce dernier sur Facebook d’un humour mal placé en ajoutant la légende « Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Tu ferais mieux de m’ignorer comme un Gims. Prend exemple ta santé mentale en dépend. Et Twitter ça pue du cul y sont 6 millions à me suivre ».

« T’es énervé je sais. Démasqué devant tout la France. Raciste antisémi*e, hom*phobe de père en fils (…) Ton père le facho. Bientôt la vraie vie, j’ai hâte. », poursuit Booba dans cette conversation privée dont il a posté une copie d’écran en story. Vald n’a pas lâché l’affaire et a encore posté des nombreuses stories pour se moquer à tour de B2O qui a répondu de suite.

Booba vs Vald, le conflit s’intensifie !

Dans la suite de leur discussion, Vald déclare, « Nan, j’me sens pas des coui**es oublie pas c’est qui vient m’emmerder parce que t’emmer*es tout le monde, parce que c’est petite personnalité. Et t’es choqué que j’te mette à l’amende », puis ajoute « Mais je comprends pas, partout tu dis ‘ouai les clashs, je fais ça de loin avec humour, les mecs prennent ça trop au sérieux’ mais tu menaces réellement, j’ai l’impression » et enfin « Est ce que tu perds ton sang froid ? Ou c’est que je plus keuss que les autres. ». Booba s’amuse de cette réaction, « T’es un sale escroc c’est pour ça que t’es dans cette sauce et tu vas jamais en sortir bou**on » menace-t-il tout en ajoutant qu’il répond comme une « victime de base ».

Les artistes ont ensuite continué à s’envoyer des piques sur la toile ce dimanche. « Je re-précise à la base j’ai jamais cité son nom ni fait allusion nulle part c’est lui qui me harcèle », s’est défendu Sullyvan dans l’une des dernières publications. Le Snep vient aussi de confirmer que les ventes de l’album « V » sont certifiées et qu’il n’y a pas eu de tricherie en réponse aux accusations du DUC.