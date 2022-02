Vald ridiculise Booba avec un montage humiliant inspiré de GTA, B2O réplique

Vald semble avoir décidé de mettre un terme à son clash avec Booba selon sa dernière déclaration sur les réseaux mais avant cela il a encore balancé un dernier montage photo sur son compte Instagram pour ridiculiser le DUC, la publication est rapidement devenue virale sur la toile.

Avec son album « V », Vald a réussi la performance de réaliser le septième meilleur démarrage du rap français en première semaine. Ce succès n’a pas plu à Booba qui s’est lancé dans un clash virulent contre le rappeur d’Aulnay l’accusant d’avoir triché et depuis plusieurs jours les deux rappeurs ne se lâchent plus sur les réseaux. Sullyvan ne s’est pas démonté face à B2O, habitué à s’embrouiller avec les autres artistes sur Internet mais a visiblement lâché l’affaire avant un dernier tacle.

Vald se moque de Booba grâce à GTA

En effet Vald s’est excusé d’avoir « pollué » les internautes avec ce conflit, « Désolé pour cette pollution des réseaux ces derniers jours avec ce spectacle PRIMITIF je me devais de rectifier l’horrible. Il me semble que c’est chose faite » déclare-t-il sur Twitter avant d’ajouter pour passer à autre chose, « L’album V est sorti, on est numéro 1, les retours sont incroyables, la vie est belle. Prenez soin de vous ». Mais avant ce tweet, le V a posté un montage dans lequel il détourne une image du jeu vidéo GTA se mettant dans le peau du personnage avec une batte de baseball à la main en train de tenir un chien en laisse dont la tête a été remplacée par celle de Booba.

Reprise par un internaute sur Twitter, le montage a fait le buzz avec plus de 50 000 « J’aime ». Vald a ensuite abandonné le clash et a arrêté de publier des messages contre Booba qui de son côté a répondu « Le X 5 ça marche que pour les CDs par pour les coui**es. Ressaisis-toi Valentin ! » en reprenant ce montage dans une story.