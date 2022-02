Boris Becker s’explique après son prank qui aurait fini en bagarre

C’est pire que ce que l’on croyait ! Boris Becker se bat avec un inconnu après une blague qui ne passe pas, la scène était devenue virale sur la toile il y a quelques jours mais a été sortie de son contexte. Le jeune vidéaste est revenu sur sur cette vidéo pour s’expliquer au sujet de cet incident sur la ligne 14 du métro parisien filmé par des témoins de la scène.

Populaire sur Internet avec ses pranks, Boris Becker est désormais suivi par des millions d’internautes sur les réseaux et s’est fait un nom avec sur Internet avec ses vidéos publiées sur Facebook mais parfois certains gags ne passent pas. Dans une récente vidéo relayée sur la toile, le Youtubeur apparait en train de se battre avec deux inconnus après un échange tendu dans le métro Parisien dans lequel les insultes fusent.

Boris Becker révèles les dessous de la bagarre

Face aux rumeurs sur cette altercation, Boris Becker a livré sa version des faits pour rétablir la vérité en révélant qu’il ne s’agit pas d’un prank ayant dégénéré. « Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, c’est très agressif. Mais il faut savoir que c’est une séquence isolée, ce n’est pas toute la vérité » explique le vidéaste avant qu’un de ses amis à ses côtés précise sur cette fameuse séquence que le deux individus sont des pickpockets pris en flagrant délit.

« Quand on regarde cette vidéo, on a l’impression que c’est un prank qui a mal tourné. De base, ces deux jeunes garçons, c’est des pickpockets. En gros, ils étaient en train d’essayer de voler des affaires de quelqu’un dans le métro. Moi quand je les ai vus au loin, je me suis dis eux je vais les attraper. Mais en même temps, je vais les filmer. Au moment où j’ai sorti mon téléphone pour à peine les filmer, le mec s’est retourné, il a vu la caméra il a pété un câble. » déclare Fukay.

« Ils ont été vifs, ils ont commencé à m’insulter de tous les noms. Ils ont été très agressifs. On a essayé d’arranger les choses, on a essayé de communiquer mais la communication c’était vraiment impossible de chez impossible » a-t-il conclu.