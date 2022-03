Koba LaD gêné par une question personnelle de Fred Musa sur sa petite amie

Fred Musa a mis mal à l’aise Koba LaD sur sa relation amoureuse, la séquence est insolite ! Invité par Bolémvn à l’occasion de la sortie de son tout nouveau projet « Vol 169 Atterrissage », le rappeur du Bat 7 était de passage dans l’émission Planète Rap sur Skyrock et l’animateur de la radio s’est amusé à le taquiner sur la rumeur le concernant sur un rapprochement avec Astrid Nelsia.

Depuis plusieurs jours, Astrid Nelsia poste constamment des vidéos sur les réseaux en compagnie de Koba LaD avec qui la jeune femme est devenue très proche et la rumeur qu’ils sont en couple se précise. La semaine dernière dans le « Planète Rap » spécial Bolémvn, Koba LaD est venu interpréter en direct l’inédit « Chic Choc » en featuring avec son compère du Bâtiment 7, son frère MattKe Pal a également participé à l’une des émissions et a lâché un gros freestyle dans les studios de la radio.

La malaise de Koba LaD qui prend cela avec humour

Après l’émission, Skyrock a posté des vidéos des coulisses de l’émission hors antenne avec notamment la scène de l’arrivée de Koba LaD dans les locaux de la radio. Fred Musa a profité de ce moment pour questionner l’auteur de Daddy Chocolat sur sa liaison amoureuse en demandant le nom de sa copine et il n’a pas vraiment apprécié d’être interrogé à ce sujet.

« Les gars, on ne va pas jouer à ça, vous êtes des bai*és. Ce que vous me faites, wallah je vais casser le micro… Je savais que ça allait finir comme ça » commente-t-il légèrement agacé mais en gardant le sourire devant les fous rires des autres personnes présentent dans le studio et de l’animateur.