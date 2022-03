Booba se lâche sur Franck Gastambide puis Ninho, « Vald c’est le N°1 »

Booba se lâche sur tout le monde en ce moment ! C’est au tour de la série « Validé » avec des piques contre Franck Gastambide puis Ninho et un petit tacle contre Vald au passage. Le père de Luna et Omar n’est clairement pas prêt de stopper ses clashs et vient d’ailleurs également de s’en prendre virulemment à Thierry Ardisson suite à une déclaration très critique à son sujet.

En marge de la sortie de son dernier featuring avec le rappeur Sicario signé sur son label 92i Records pour le single « Yamanaka » disponible en écoute depuis ce vendredi sur les plateformes de streaming, Booba n’a pas de répit dans ses différentes conflits et cette fois ci c’est Franck Gastambide pour sa série sur le rap français nommé « Validé » qu’il a été ciblé avec au passage une petite attaque gratuite contre Ninho.

Franck Gastambide, Ninho, Vald, Booba fait une offensive groupée !

Franck Gastambide fait l’actualité cette semaine suite à la sortie de son dernier films baptisé « Sans Répit » disponible sur Netflix. Le réalisateur enchaine les interviews pour la promotion de son long métrage dont il tient également le premier rôle et a récemment expliqué être lassé de l’univers du rap en affirmant que c’est un milieu complexe dans lequel il faut relativiser les critiques. « Parfois, on peut avoir envie de laisser tomber et de se dire : ‘Bon, écoutez les gars, c’est pénible en fait ! Ce n’est que des guerres entre vous, tout le temps !’ » s’est-il exprimé sur les remarques à son encontre. De quoi donner des idées à Booba pour relancer les attaques contre le réalisateur.

En effet le DUC a posté dans une story un extrait vidéo d’un reportage de Konbini sur le tournage de la première saison de Validé qui présente la naissance du projet de Franck Gastambide en passant par les décors ainsi que les coulisses de la série en compagnie d’un invité spécial, Ninho. « Lui y reprend Validé Octogone il est sans vergogne MDR Alors que c’est un acteur X en vrai. » commence par s’amuser à déclarer Kopp sur le réalisateur avant de publier une autre séquence de ce dernier avec N.I à ses côtés. « Elle n’est pas validée du tout ! C’est juste que lui c’est un pantin sans avis. Et c’est pas lui le numéro 1 c’est Vald, sans hit » ajoute B2O en référence à ses accusations de triche sur les streams avant de conclure sur une autre vidéo, « La petite coui**e dans la prairie ».