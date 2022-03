Vald taquine Booba en privé, « Tu aimerais qu’on redevienne copain »

En privé Vald répond toujours à Booba et ça chauffe encore entre les deux rappeurs français ! Après avoir répliqué aux clashs de B2O pendant plusieurs jours, Sullyvan a annoncé stopper les provocations tout en s’excusant auprès des internautes d’avoir pollué les réseaux mais l’interprète de « Mona Lisa » n’a pas lâché et son rival réplique désormais en privé.

Dans l’une de ses dernières stories, Booba a placé une pique à Vald en attaquant Franck Gastambide et Ninho avec la publication d’une vidéo des coulisses du tournage de la première saison de Validé. Le réalisateur français y déclare être fier d’être avec le N°1 du rap dans cette séquence filmée par les caméras du média Konbini. « Aujourd’hui, c’est une scène importante parce que Ninho est venu rejoindre le casting et que c’est le numéro 1. C’est très important pour nous parce que chaque rappeur qui a accepté de venir dans Validé valide la série. Et, ce qui pouvait arriver de pire à une série comme Validé c’est qu’elle soit pas validée » commente-t-il.

La guerre continue entre Vald et Booba

Le DUC de Boulogne a rebondi sur cette ancienne déclaration pour tacler Gastambide, Ninho et Vald. « Elle n’est pas validée du tout !!! C’est juste que Ninho c’est un pantin sans avis. Et c’est pas lui le numéro 1, c’est Vald, sans hit » a-t-il décrit en légende. Il fait référence aux chiffres des ventes du V avec son dernier album qui a pris la première place du Top Albums. Le rappeur de 45 ans l’accuse de tricher sur les ventes de l’opus car il s’est étonné d’une telle réussite pour ce projet sur lequel ne figure aucun tube selon lui.

Mentionné par Booba sur cette publication, Vald a réagi en DM sur Instagram « Comment t’as trop envie de me parler. Avoue t’aimerais qu’on redevienne copain tu sais pas comment le dire. (c’est ton grand père le facho) » a-t-il envoyé dans ses messages. Kopp a ensuite répondu « Paix à son âme. J’ai envie de te parler en face petit facho. Heureusement que Roger est là sinon on t’aurait jamais démasqué Valentin » avant de poster la capture d’écran de cet échange privé dans une story.