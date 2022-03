Sifax s’emporte contre Sofiane, « Je vais te faire une dinguerie »

Sifax est très remonté contre Sofiane ! L’artiste signé sur le label Affranchis Music de Fianso originaire de Bobigny en est désaccord avec son producteur et veut récupérer son contrat. L’influenceur Jolve 94 connu sur Snapchat vient de dévoiler les dessous de l’affaire en révélant une conversation privée entre les deux protagonistes.

En 2020, Sifax a rejoint le l’écurie de Sofiane pour présenter son premier album intitulé « La Mentale » paru au mois d’octobre de la même année, un projet de 14 titres avec plusieurs invités comme Soolking, Heuss L’Enfoiré, Naps et Fianso pour le single « Mecs de cités » dont le clip affiche près de 40 millions de vues. Depuis la sortie de ce projet, le jeune rappeur s’est fait très discret avec uniquement la mise en ligne du clip « Tu croyais quoi » au mois de mars dernier.

Sifax se lâche contre Sofiane et l’insulte !

Sifax s’est expliqué sur cette situation en dévoilant être en conflit avec Sofiane depuis plusieurs mois et la situation s’est envenimée. Jolve 94 a tout d’abord affiché une capture d’écran d’un échange entre les deux rappeurs français. L’artiste de Bobigny y menace Fianso, « Fis de p**e je vais te faire une dinguerie si tu me rends pas mon contrat » déclare-t-il avant de poursuivre « C’est avec toi que j’ai parlé au début alors viens me voir parce que c’est moi qui vais venir avec toi et je vais pas parler ».

« Je parle plus avec Kala ni avec personne donc wallah si tu viens pas vers moi me rendre mon contrat pour que je bosse dans mon coin je vais pas te laisser ça va être sale et peut t’entourer de qui tu veux su*er qui tu veux pour ta sécurité wallah personne va m’arrêter » ajoute-t-il dans la suite de la conversation qui ne révèle pas de réponse de Fianso. Jolve 94 filme ensuite Sifax très énervé dans un véhicule qui affirme avoir essayé de régler ce différend en interne avant de tout révéler. Il confie également ne plus avoir l’accès à sa chaine Youtube ainsi qu’à ses réseaux sociaux en reprochant à Sofiane de ne pas régler les problèmes avant de l’insulter puis d’expliquer vouloir désormais se produire en indépendant.