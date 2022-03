Rohff affirme que ses enfants doivent passer par des galères pour s’éduquer

Rohff poursuit la promotion de son dernier album « Grand Monsieur » et vient d’accorder un nouvel entretien au média Belge Sud Info dans laquelle il se confie sur sa manière d’éduquer ses enfants.

Le rappeur originaire du 94 s’est exprimé dans cette interview pour Sud Info de la façon dont il conçoit l’éducation de ses 4 enfants. « Dans un premier temps, ils vont apprendre tout seuls. C’est important pour eux. Tu ne peux pas leur montrer tous les chemins parce que ce n’est peut-être pas les chemins qu’ils veulent prendre. Moi, je suis là pour limiter la casse et pour leur dire j’ai vécu ci, j’ai vécu ça, ça, je l’aurais fait, ça, je ne l’aurais pas fait… Ils doivent vivre pour comprendre. » explique Rohff.

Les paroles sages de Rohff à méditer

Housni veut démontrer à ses enfants qui il est important d’apprendre de ses erreurs même s’ils ont une enfance bien plus facile que la sienne et qu’ils ne connaissent pas la galère que leur père a vécu. « Nous, on est là, on a pavé le chemin, et ça sera leur tour à eux, plus tard, de paver le chemin pour leurs enfants. Ils doivent comprendre ce qu’est ‘endurer’ la galère. Ils doivent traverser des galères, même s’ils en ont beaucoup moins que nous, parce qu’on est là pour les mettre bien aussi, pour les mettre à l’abri. Honnêtement, comparé à nous, ce sont des enfants gâtés. Ils ont tout. Mon petit dernier, par exemple, il a voyagé et a peut-être fait plus de destinations que plein d’adultes » déclare-t-il dans la suite de l’entretien à ce sujet.

« Ça fragilise. Nous, d’avoir manqué de tout, ça nous a endurci et immunisés contre plein de choses. Et dans le monde qui est en train de se dessiner actuellement, il faut leur ouvrir les yeux. Il y a intérêt, sinon ils vont se perdre, ça va être des fragiles, ils vont être arrogants parce qu’ils ont tout, ils vont chi*r sur les pauvres et se moquer des gens qui n’ont pas. Ce n’est pas le but du jeu. C’est une sale éducation ça. Donc on est là pour les aiguiller, leur montrer la bonne voie à suivre » conclut Housni.