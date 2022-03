Booba déglingue la femme de Benash qui réplique

Booba a décidé d’attaquer Benash et sa femme présente dans le dernier clip du rappeur anciennement signé sur le label 92i. Rien ne va plus entre les deux rappeurs depuis leur séparation qui a marqué le fin de leur collaboration et le début des tensions entre eux même si l’ex-membre du groupe 40000 Gang a tenté d’apaiser les esprits en vain, Kopp ne lâche rien.

La situation entre Benash et Booba n’est pas prête de s’améliorer comme le prouve leur dernier échange suite à la sortie du clip « Ma Débora » du rappeur qui s’est fait connaitre au sein de la S.D.H.S. Family en 2014 avec une première collaboration avec le DUC sur le single « Porsche Panamera ». Le 10 mars, ce dernier a officiellement dévoilé ce nouveau morceau avec son visuel sous forme de court métrage dans lequel participe sa compagne ce qui n’a pas échappé à B2O.

Booba ne veut pas la paix avec Benash

Cette nouvelle chanson de Benash est dédiée à sa femme, Débora que le public peut découvrir dans le clip pour interpréter son propre rôle. « T’es pas comme toutes les filles, attirées par ce qui brille, mais t’es en premier rôle dans le clip lunettes de marques chaîne en or. Bravo ! En Carosse! » a réagi Booba en découvrant la vidéo. Une grosse pique suivie d’un partage d’une capture d’écran de sa discussion en privé avec un ami pour se moquer de la vidéo. « Elle lui a fait faire un single pour elle, elle s’est muse dans le clip solo et c’est elle la cover… Waaaaa Père Simon » peut-on lire ainsi que la légende « Non les femmes c’est vraiment quelque chose ».

Benash a répliqué pour se défendre face à la réaction de son ex-mentor, « Ce son a pour but d’honorer toutes les femmes qui craignent dieu et qui vivent selon sa parole. Et pourquoi aurais-je fait appelle à une figurante ? Alors que la femme qui partage ma vie rempli tous ces critères » a-t-il répondu.