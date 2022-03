Koba LaD réussit un exploit qu’aucun rappeur français n’a réalisé

Koba LaD entre dans la légende du Rap

Alors que son prochain album devrait être le dernier de sa jeune carrière de rappeur, Koba LaD vient réalisé un bel exploit grâce au succès de sa mixtape « Cartel Vol.1 » parue au mois de juin dernier et sur laquelle figure notamment le tube « Daddy Chocolat » en compagnie de Gazo qui a cartonné tout l’été sur les ondés ou encore en streaming.

Rien ne semble pouvoir stopper la réussite de Koba LaD, à seulement 21 ans, il vient d’obtenir un nouveau trophée car le projet « Cartel Vol.1 » a dépassé les 50 000 ventes cette semaine et le Syndicat national de l’édition phonographique a officiellement que la mixtape certifiée disque d’or. Le jeune rappeur français d’ailleurs sorti une second volet de Cartel au mois de décembre 2022.

Le quatrième Disques D’Or à 21 ans

Avec cette récompense, à seulement 21 ans, Koba LaD devient le plus jeune rappeur français de l’histoire à avoir obtenu 4 projets certifiés disques d’or et il vient de remercie son public de l’avoir soutenu en annonçant la bonne nouvelle sur ses réseaux. L’artiste originaire du Bat’7 vient d’ailleurs de s’offrir un nouveau hit avec le morceau « Doudou » en featuring avec Naps, le titre a pris de place de Top 10 Singles ces derniers semaines et son clip a franchi le seul des 20 millions de vues.

A noter que Astrid Nelsia, la compagne de Koba LaD avec qui il s’affiche désormais publiquement sur la toile n’a pas manqué de le féliciter sur les réseaux et le tourtereaux ne semblent plus se quitter après avoir agité les rumeurs pendant plusieurs semaines.