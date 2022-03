Kaaris, La Fouine et Rohff : le feat rêvé devient réalité

Un connexion inédit au sommet du rap français entre Kaaris, La Fouine et Rohff vous en rêviez ? Un Youtubeur vient de nous offrir cette connexion et c’est une vraie réussite ! Depuis de le début de l’année 2022 les mashups se sont multipliés avec des rappeurs et certains sont vraiment réalistes comme par exemple celui entre Riska, Dems et Housni produit par Raiden Wins.

Kaaris, La Fouine, Rohff réunis sur un incroyable mix !

Le succès des Youtubeurs faisant des mashups est de plus en plus fréquent et le phénomène prend de l’ampleur sur Internent au plus grand bonheur des auditeurs. De SCH, Freeze Corleone, Vald, PNL. Booba, Damso ou encor Nekfeu, ils ont tous inspiré des mixes de très bonne qualité ces dernières semaines. Cette fois-ci dernier GP Production qui a frappé très fort en réunissant des têtes d’affiches du rap francophone Kaaris, Rohff et Dems avec un résultat bluffant avec l’association des extraits des titres originaux de la discographique des trois rappeurs français.

Ce mashup intitulé « Invasion » comporte les acapellas des morceaux « BBL » de Kaaris avec Kalash Criminel, « Caractère » de La Fouine et « Le bilan » de Rohff. La vidéo reprend les images de clips « Chateau Noir », « Equipage » et « Tchalla » de Riska, « Millions » et « Sacoche » de Laouni puis de « GOAT », « GM1 » et « Valeur inversée » d’Housni. Reste à imaginer que cette réalisation arrive aux oreilles d’un des artistes pour l’inspirer à mettre en place ce featuring inédit qui pourrait être un futur classique.