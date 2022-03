Gims se sépare de sa luxueuse demeure à Marrakech [Photos]

Au fil des années Gims devenu l’un des plus gros vendeurs de disques en France ce qui lui a permis d’empocher une belle fortune et de se payer une magnifique demeure au Maroc située dans la ville de Marrakech. Le rappeur de la Sexion D’Assaut partage fréquemment de photos et des vidéos de sa villa sur les réseaux mais il va bientôt les lieux.

4 000 000 d’euros pour s’offrir le palace de Gims

Après son fulgurant succès avec la Sexion D’Assaut puis en solo, Meugui a pu se payer une luxueuse villa à Marrakech 2000 m2, bien connue de ses fans car il s’y filme souvent sur son compte Instagram. Le mari de Demdem y a même installé un studio pour enregistrer des morceaux. Le logement comporte 5 suites luxueuses qui ont des splendides terrasses. La pièce principale comprend un grand salon avec une cheminée, une salle à manger indépendante ainsi qu’une cuisine moderne tout équipée.

La sompteuse maison possède aussi une salle cinéma d’une vingtaine de places, un spa de 700 m2, une salle de sport, une grande piscine chauffée ou encore un salon de massage avec un sauna. Gims vient de mettre en vente le bien mais il faudra débourser une sacré somme pour l’acquérir car son prix de vente est estimé à 4 000 000 d’euros.