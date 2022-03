Gims : sa femme DemDem porte plainte contre Booba

Booba encore sanctionné par Instagram suite à une plainte de la femme de Gims, DemDem ! Après s’être fait bannir son compte Instagram personnel en 2020 pour avoir enfreint les règles de la communauté à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements, l’auteur du titre Ratpi World vient encore de se faire bannir du réseau social pour avoir utilisé le profil de La Piraterie.

Au mois de décembre 2020, Booba a définitivement perdu son profil sur Instagram suivi par plus de 5 millions d’internautes. Après une énième infraction au règlement un porte-parole du réseau social avait confirmé son bannissement à vie et l’impossibilité pour le rappeur d’ouvrir un nouveau profil. A l’époque, Gims avait affiché sa satisfaction en postant dans une story le message « Game Over » mais le DUC a finalement fait son retour en prenant la main sur le profil de La Piraterie afin de reprendre ses anciennes habitudes.

Booba encore sanctionné par Instagram à cause de Gims

Après plusieurs attaques contre notamment Gims et sa compagne, Kaaris, Rohff, La Fouine, Dadju, Sadek ou encore plus récemment Vald, B2O a subitement laissé tomber le compte de la marque vêtements pour reprendre celui de son ancien média OKLM pour continuer de sévir sans donner une explication. La raison de ce choix a été causée par des nouvelles infractions aux règles d’Instagram, le profil de La Piraterie vient d’être désactivé. Booba a publié une capture d’écran avec un message qu’il a reçu, « Bon j’ai eu un appel du service juridique d’instagram ce matin, ils veulent fermer le compte Piraterie, suite à une plainte de la femme de Gims au tribunal de Marseille. Je les ai emplâtrés et j’ai mis notre avocat sur le coup, je t’appelle quand tu es op. ».

« Ca prie Dieu pour la destruction du DUC et ça plainte au tribunal c’est que ça pique ! Bande de petits filous Mr et Madame les diplomates. Faites… » a réagi Booba tout en mentionnant les comptes de Gims et DemDem. « Gims, DemDem Félicitations pour la plainte et la désactivation du compte La Piraterie Officiel. » a ajouté le DUC dans une story sur le compte OKLM qui pourrait bien subir le même sort s’il poursuit ses provocations.