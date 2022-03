Booba tacle Tanguy David pour son manque de respect au Mali, il réplique

Tanguy David est devenu une des cibles préférées de Booba en ce moment et le jeune homme ne se démonte en répondant à chaque attaque à son encontre. B2O vient ressortir une vidéo pour s’en prendre au jeune militant d’Eric Zemmour dans laquelle il critique le Mali.

Même si Booba n’est pas engagé politiquement il n’hésite pas à exprimer ouvertement son avis comme sur sa prise de position vis à vis de la guerre en Ukraine suite à la fin de collaboration avec Puma en raison du choix de la marque de fermer ses enseignes en Russie. Dernièrement c’est le soutien de Tanguy David envers Eric Zemmour candidat à la présidence de la république qui a perturbé le rappeur de 45 ans, il s’est lancé dans une série de clashs contre le militant politique.

B2O n’a pas du tout validé les propos de Tanguy David

Depuis plusieurs années, B2O a toujours affiché son opposition à Zemmour et ne comprend pas le soutien de l’étudiant en droit pour le polémiste français. Récemment, Kopp a relayé une l’embrouille de Tanguy David avec des militants de son parti, « J’crois qu’t’es démasqué Mamadou ! Bienvenue chez nous on t’as gardé ta place au chaud près des chiottes. On va causer du pays MDR David MDR et pourquoi pas Jérémie ! » s’était-il amusé à commenter. Le jeune homme a finalement pris la décision de s’éloigner du mouvement soutenant le candidat à l’élection présidentielle mais cela n’a pas calmer les ardeurs de Booba.

En effet le DUC a mis en ligne sur son compte Twitter une vidéo d’un live Instagram de Tanguy David dans lequel il s’énerve contre le peuple malien, « T’es malien mon gars, t’es pas français », non je ne suis pas Malien et j’emmer*e le Mali. Si vous n’êtes pas content c’est pareil. » affirme-t-il dans la courte séquence. « Mais enfin David quelle mouche te pique » a ajouté l’ancien membre du groupe Lunatic en légende du Tweet tout en mentionnant le jeune homme qui a immédiatement répondu.

« Booba, vous ne faites que parler de moi depuis quelques temps… vous êtes sûr que je ne vous ai pas piqué, moi, en revanche ? Cela m’inquiète. Sinon, mon prénom n’est pas David mais Tanguy, et le vôtre est Élie. Histoire de remettre les choses à leur place. » s’est expliqué Tanguy David avant d’ajouter « J’ai par ailleurs dit ce que je pense, qui était pour le coup la vérité, cher Élie Yaffa. ».

.@tanguy_france mais enfin David quelle mouche te pique 🫥 pic.twitter.com/FIrk0g1YLj — Booba (@booba) March 19, 2022