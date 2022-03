Nouvelle offensive de Booba sur Vald, Damso et Tanguy David

Le roi du clash dans le rap game vient de lancer des nouvelles attaques en ciblant cette fois, Vald, Damso, Tanguy David ainsi que une petite pique à Gims et Benash. Aucun répit pour Booba dans ses clashs, après s’en être pris à Mbappé en début de semaine, il poursuit ses investigations sur les réseaux contre les autres rappeurs et le militant de Zemmour même en l’absence de réponse de ses rivaux.

Vald, Damso et Tanguy David tous clachés par Booba

Après avoir perdu la main sur la page Instagram de La Piraterie suite à la désactivation du compte en raison d’une plainte de Demdem, la compagne de Gims, le DUC ne s’est pas assagi et continue de poster messages virulents via le profil du média OKLM. Booba a commencé à adresser un nouveau message à Benash sur son dernier single « Ma Débora » dédié à sa femme, « Benashofficial Eh glaive music ton disc de choux-fleur est prêt. Amour eau fraiche toi sois béni Simon. Roule toi un gros perso éclate le dans l’confessionnal espèce de fou, vous êtes tous fous. ». Une offensive suivie par celle sur Damso avec une vidéo du Belge au défilé Balmain à Paris qui a eu lieu dans le cadre de la Fashion Week et la légende « Regarde le moi ce cake aux fruits secs ».

Booba enchainé sur Vald l’accusant encore d’avoir tricher pour gonfler les ventes de son dernier album « V » certifié disque de platine, le Centre national pour la musique vient d’ailleurs d’annoncer l’ouverture d’un rapport dédié à la fraude en streaming suite à cette affaire. Le DUC a ensuite pris la main sur son compte Twitter en ressortant le fichier audio de Gims en train de déclarer dans une conversation privée avoir en compagnie de sa femme « prié pour l’anéantissement de Booba », « pour un monde meilleur » a-t-il ajouté en légende. Il a conclu avec une vidéo pour se moquer de Tanguy David et le message, « Ça a l’air de bien se passer ta carrière solo. Donne des news on t’entend plus! ».

Damso au défilé Balmain à Paris qui a eu lieu hier dans le cadre de la Fashion Week 🖖 Artiste : @thedamso pic.twitter.com/aNr7tNtFMw — RAPRNB (@RAPRNBmag) March 3, 2022