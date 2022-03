PSG : Neymar alcoolisé presque ivre aux entrainements ?

Depuis l’élimination du PSG au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, Neymar est au plus mal. Après avoir subit les foudres des critiques de la presse ainsi que des supporters le Brésilien a été copieusement sifflé au Parc des Princes puis il a réalisé une piètre performance dimanche au Stade Louis II face à Monaco avec une défaite 3-0 pour son équipe.

Daniel Riolo vient de faire des révélations sur le mal être de l’attaquant Parisien en dénonçant hygiène de vie pitoyable pour un joueur professionnel. Les rumeurs ont déjà annoncé que le PSG souhaite désormais se séparer de l’ancien Barcelonais alors que le chroniqueur dans l’After Foot et Les Grandes Gueules sur RMC s’est indigné du manque d’implication de Neymar en faisant le point sur la situation actuelle du joueur.

« Neymar ne s’entraîne presque plus, il arrive dans un état pitoyable, à la limite de l’ivresse. C’est comme ça, Neymar est dans un esprit de revanche contre le PSG, il y a une rupture totale avec le club et le vestiaire » a affirmé le journaliste sportif. « Les fans du PSG se foutent des bouffonneries de Neymar ou de son documentaire Netflix. Il faut signer son chèque et le laisser partir. Il fait beaucoup de mal au club. Laissez-le partir, il est en train de ruiner le PSG » a-t-il précisé sur les maux du Brésilien qui vient de quitter Paris pour rejoindre sa sélection nationale pour disputer les prochains d’éliminatoires à la Coupe du Monde.