Naza raconte son moment le plus gênant de sa carrière, « J’ai eu la diarrhée… »

Naza raconte sa pire anecdote vraiment embarrassante !

Les interviews de Naza regorgent souvent d’histoires très amusantes ou surprenantes comme la fois il a raconté l’altercation entre son manager et le patron d’une boite de nuit qui avait refusé de le payer pour sa prestation. Lors d’un entretien pour le média BooskaP passage dans l’émission « Soyons Foot », l’interprète de « Loin de moi » s’est confié sur sa plus mauvaise mésaventure de sa carrière.

Une diarrhée en plein concert

C’est à l’occasion d’un concert au Congo que Naza a vécu sa pire péripétie, le rappeur français a eu un problème gastrique. « Concert au Congo, à Kinshasa, Diarrhée ! Diarrhée mon pote, direct. Sur scène ! Et il ne me restait plus que quatre sons. Est-ce que tu me crois que j’ai réussi à aller aux toilettes entre les sons ? J’ai réussi à les ambiancer et à aller ch*er » a-t-il commencé à expliquer avant de poursuivre sur cette anecdote, « Je suis allé ch*er et je suis revenu comme si de rien n’était. Fallait que je vide l’estomac ».

Heureusement pour Naza comme il l’a décrit le public n’y a vu que du feu et qu’il n’a finalement pas eu besoin de se justifier sur sa performance scénique en assurant son show mais qui l’a beaucoup marqué.