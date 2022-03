Gazo prend une décision radicale qui va attrister les fans

Gazo en featuring c’est fini !

Le rappeur français vient de prendre une décision radicale. Connu pour ses nombreuses collaborations qui sont devenues des tubes Gazo a annoncé ne vouloir faire plus que des morceaux en ayant fait le choix de stopper les featurings.

Le roi de la Drill est habitué à enchainer les collaborations avec réussite. Il a cartonné aux côtés de Koba LaD sur « Daddy Chocolat » avec Tiakola sur « Kassav », avec Ninho sur « Mauvais 2X », avec Freeze Corleone pour « Drill Fr 4 », avec KIM sur « Love & Lové », avec Kalash pour « Tu le sais », avec Jul sur « Le Classico Organisé » ou encore plus récemment avec Da Uzi sur « On se reverra plus » mais Gazo vient d’annoncer son intention d’arrêter les feats avec des autres artistes.

Actuellement en préparation du deuxième album de sa carrière, Gazo a publié une story pour faire part de ses intentions de poursuivre sa carrière avec uniquement des titres en solo. « C’était bien marrant, mais j’arrête les feats » décrit son message sur les réseaux sans donner plus d’indications sur la raison exacte de cette décision en précisant toutefois être très énervé. « Vous m’avez bien énervé, je vais tout casser à partir de mon prochain clip en solo » a-t-il simplement ajouté ensuite pour donner une première information concernant son nouvel opus sur lequel il n’y aura donc aucun invité.