Booba s’entête à attaquer Gims sur sa vie privée

Des révélations sur l’intimité de Gims !

Gims continue de subir l’acharnement de Booba qui n’hésite pas à balancer des dossiers sur sa vie privée en ciblant également sa femme DemDem. B2O a relancé les accusations de polygamie contre Meugui qui serait la raison du blocage de sa demande de nationalité Française, une rumeur que le leader de la Sexion D’Assaut avait pourtant démenti.

Quotidiennement, Booba lance des piques sur la toile contre ses nombreux rivaux et Gims en fait constamment les frais même s’il ne répond quasiment jamais aux provocations. Récemment Meugui a réussi à faire supprimer le profil Instagram de la Piraterie. Un nouveau coup dur pour le DUC sur Instagram mais qu’il ne l’a pas démobilisé pour poursuivre son entreprise de démolition contre l’interprète de Bella en optant désormais pour le réseau social à l’oiseau bleu afin de balancer des nouvelles attaques avec à chaque fois le même hashtag « Pour un monde meilleur ».

Booba est rancunier…

Depuis quelques jours B2O tente de compromettre la réputation de Gims et de sa femme, DemDem. Il a ressorti le dossier de la rumeur que le rappeur de la Sexion D’Assaut aurait plusieurs femmes. « C’est totalement faux. Je vis avec DemDem et les enfants, marié une seule fois et ne l’ai jamais dit publiquement. Je n’ai jamais voulu m’attarder sur cette rumeur. La rumeur s’éteint quand elle atteint l’oreille de l’intelligent. J’ai confiance en l’intelligence du public. » s’était justifié Meugui dans une interview à ce sujet mais cela n’a pas convaincu Kopp qui a posté un tweet avec plusieurs articles sur cette rumeur.

Booba a également posté une vidéo d’un reportage diffusé sur TF1 consacré à la vie intime de Gims avec DemDem dans leur villa au Maroc révélant qu’il est père de 6 ans, 4 d’un autre mariage et 2 avec sa compagne actuelle alors que cette semaine il avait déjà accusé cette dernière d’avoir été en couple avec Rohff.