Booba menace de gifler Vald comme Will Smith

Booba n’a pas manqué de commenter l’énorme buzz de ce début de semaine pour faire passer un message à Vald en attendant leur rencontre au mois de juillet prochain qui s’annonce explosive. Le DUC a réagi à la scène de la gifle de Will Smith adressée à Chris Rock pendant la dernière cérémonie des Oscars dimanche soir pour lancer un tacle au V.

Il y a quelques semaines à l’occasion de la sortie de son nouvel album « V », Vald a été vivement pris à partie par Booba avant que n’éclate entre eux pendant plusieurs jours un clash assez virulent. Les deux rappeurs français se sont répondus par publications interposées sur les réseaux sociaux et Sullyvan ne s’est pas démonté face aux attaques de B2O qui lui reproche notamment d’avoir triché sur les chiffres des ventes de son dernier opus en ayant réalisé le meilleur démarrage de l’année puis en obtenant la certification de disque de platine en 23 jours seulement avec des chiffres supérieurs à ceux du DUC il y a un an avec le dixième album de sa carrière Ultra.

Apres plusieurs jours à s’envoyer des piques, Vald a finalement lâché l’affaire en s’excusant auprès de ses fans d’avoir pollué ses réseaux avec cette embrouille et en remerciant son rival pour ce buzz lui offrant de la visibilité gratuite sur la toile faisant exploser les nombres de ses abonnés sur Instagram et Twitter. Les tensions se sont ensuite apaisées entre eux mais Kopp a averti son rival d’une confrontation physique à venir entre eux car ils sont tous les deux à l’affiche de la 37ème édition du festival des Francofolies qui auront lieu du 13 au 17 juillet 2022.

En effet ils sont à la programmation de l’événement le vendredi 15 juillet prochain sur la scène Jean-Louis Foulquier avec également SCH et Ziak. Vald et Booba risquent donc de se croiser, ce dernier avait déjà mis en garde le rappeur d’Aulnay d’un face à face ce jour-là, une menace qu’il vient de rééditer en réaction de la gifle de Will Smith envers Chris Rock.

« Vald t’es prêt pour la remise des oscars aux Francos ? » a commenté B2O dans une story Instagram en postant une photo de la baffe de Will Smith en faisant référence à cette date de leur concert aux Francofolies au mois de juillet pour lui mettre un nouveau coup de pression. Pour le moment Vald n’a pas répondu.