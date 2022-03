Damso avoue sa haine passée contre Tony Parker

Damso vient de révéler qu’il a détesté pendant plusieurs années Tony Parker en expliquant pourquoi. Après avoir fait sensation avec l’annonce de sa date de concert à l’AccorHotels Arena de Paris dont tous les billets ont trouvé preneur en moins de 30 minutes lors du lancement de la mise en vente de la billetterie en ligne, Dems s’est confié dans le dernier podcast de TP.

Depuis sa retraite, l’ancien meneur des San Antonio Spurs s’est lancé dans diverses activités dont celle de podcasteur et dans le dernier épisode de son podcast il a invité le rappeur Belge, Damso qui a fait quelques confidences sur ce qu’il pensait vraiment de Tony Parker dans ses plus belles années sur les parquets.

Le rappeur Belge n’était pas franchement fan de TP qui avec son équipe faisant trembler toutes les équipes de NBA pendant des nombreuses années. « Quand je suis arrivé ici (en Belgique), j’ai un ami à moi, Basile, qui m’a expliqué le basket. Donc j’ai commencé à suivre, et c’est marrant parce que toi, je te détestais ! De fou, parce que tu battais toutes mes équipes ! Je me disais, « Mais pu*ain, ils font ch*er les Spurs » « explique tout d’abord Damso fan des Lakers à l’époque avant de révéler avoir ensuite commencé à changer d’opinion. « C’est en grandissant que j’ai commencé à t’apprécier fortement, parce que j’ai réalisé que tu venais de France. Avant, avec ton nom, je pensais que t’étais américain. Je me disais, « Ils font chi*er avec Tim Duncan, vous soûlez. Vous pétez les coui**es ! » ».

« J’ai fini par vous kiffer parce que vous étiez juste trop chauds tactiquement. Je trouvais que c’était un niveau quand même. Pu*ain, c’était chaud. Mais sinon, mon équipe, c’était les Lakers. Avec Kobe, Shaq et puis, comme mes frères étaient fans des Lakers, il y avait toute cette influence à la maison » a ensuite conclu Dems dans cette conversation avec Tony Parker.