Damso fin de carrière confirmée ?

Petite pause ou véritable départ à la retraite, Dems laisse planer le doute sur son avenir mais vient de confirmer qu’il va se retirer prochainement de la scène musicale pour un long moment.

Après près de dix années dans le Rap, Damso a enchaîné les succès au niveau des critiques et des ventes avec chacun de ses albums. Depuis le projet en 2014 « Salle d »attente » puis en 2016 « Batterie Faible » qui a véritablement lancé sa carrière avec l’aide Booba, Dems s’est fait une place de choix dans le monde du rap francophone et a cumulé les récompenses avec ces derniers albums comme QALF.

Pour couronner le tout, il vient d’annoncer un concert à l’AccorHotels Arena complet en seulement quelques minutes. Les fans du rappeur Belge ont donc beaucoup de mal imaginer qu’il va s’absenter ou encore stopper la musique mais pourtant il semble bien déterminé à assumer cette décision. « Ah la Nation… Que dire à part merci. Une grosse année avant le départ, puisse dieu vous bénir, on se voit bientôt avec tous les comptes fans, on va fêter ! » a-t-il affirmé sur ses réseaux sur son envie de retraite prématurée. Par le passé, Dems avait déjà évoqué cette décision de se mettre en retrait à plusieurs reprises dans des interviews et cela se précise même si cela n’est pas encore irréversible pour le moment.