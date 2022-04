Dylan Thiry provoque Booba pour un combat, « C’est une grosse victime »

Booba, je n’ai pas peur de l’affronter lance Dylan Thiry

En marge de son combat contre Benjamin Samat ce mercredi, Dylan Thiry est déterminé à monter sur le ring pour combattre Booba et vient de le provoquer une nouvelle fois afin de tenter d’obtenir une approbation du Boss Du Rap Game pour arriver à ses fins après son combat face au compagnon de Maddy Burciaga au Palais des Sports de Marseille.

Au mois d’aout dernier, Dylan Thiry avait déjà tenté d’interpeller Booba pour lui faire face dans un combat dans l’octogone lors du clash avec Sadek mais le rappeur du 45 ans l’avait ignoré en décidant même de le bloquer sur Instagram. « Je sais que t’es en hess, je te propose octogone. Je ne suis pas Sadek, j’ai les abdos et j’ai les 6 chiffres, je vais mettre sur la table et je vais te casser la bouche. Laisse-moi juste 3 mois histoire que je prenne un peu de poids pour que je te tape dans la mâchoire pour te mettre KO » avait balancé l’ancien candidat de Koh-Lanta avant d’aller jusqu’à réaliser un visuel pour annoncer le combat et d’ajouter, « Je te propose un octogone sans règles. (…) On attend la date, l’heure, le jour, pas d’arbitre, octogone ».

Un but ultime, affronter le DUC !

Booba était resté totalement indifférent face à cette proposition mais cela n’a pas assagi Dylan Thiry qui espère toujours le rencontre. « C’est vrai que j’ai tout fait pour avoir ce combat, ça fait longtemps que je recherchais un adversaire. J’avais proposé à quelques rappeurs comme Booba, Sadek, voilà quelques rappeurs que j’ai essayé d’avoir parce que c’est eux qui représentent la guerre, les combats, la rue, la vraie rue » a déclaré l’influenceur suivi sur Instagram par plus d’un million de fans au média Gossip Room concernant son duel avec Benji Samat.

Il a ensuite affiché ouvertement son ambition pour la suite. « Il y a quelqu’un que j’aimerai bien affronter et ça va se faire parce qu’il n’aura pas le choix sinon on saura tous que c’est une grosse victime, c’est Booba. Booba, laisse-moi en affronter 4, 5, 6. Non je n’ai pas peur de l’affronter non c’est l’objectif à atteindre » affirme-t-il avant de conclure en faisant référence à l’altercation entre Kaaris et B2O à Orly en 2018, « On finira pas dans un aéroport, on n’est pas des cassos ». Kopp répondra t-il à cet l’appel de Dylan ? Affaire à suivre…