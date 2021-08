Dylan Thiry veut casser la bouche à Booba dans un octogone

Je te tape dans la mâchoire pour te mettre KO !

Dylan Thiry s’est fait bloquer par Booba sur Instagram et il l’a vraiment mal pris en décidant de lui adresser un message. Après s’être expliqué en face à face avec Sadek suite aux critiques du rappeur à l’encontre des influenceurs français vivant aux Émirats Arabes Unis, le candidat de plusieurs émissions de téléréalité a profité de son buzz du moment pour s’attaquer à B2O.

Décidément les rappeurs français et les influenceurs ne s’apprécient pas. C’est désormais au tour de Dylan Thiry de manifester son agacement. La semaine dernière, il avait menacé Sadek de régler son compte dans l’octogone avant de finalement se réconcilier avec ce dernier qui lui vient de s’embrouiller avec Booba. L’ancien membre du groupe Lunatic a tout d’abord répondu à attaques de Dek-Sa avant de prendre la décision de stopper de clash en le bloquant.

A lire également : Sadek menace Booba, “Bassem, on l’a fait à 4, mais toi j’te ferai tout seul”

Dylan Thiry propose un octogone à Booba

Menacé par Sadek s’il reparle encore de lui, B2O a également décidé de bloquer Dylan Thiry sur le réseau social Instagram et cela n’a pas plu à l’influenceur. Il vient de mettre en ligne une vidéo pour menacer ouvertement Kopp, “Je sais que t’es en hess, je te propose octogone. Je ne suis pas Sadek, j’ai les abdos et j’ai les 6 chiffres, je vais mettre sur la table et je vais te casser la bouche. Laisse-moi juste 3 mois histoire que je prenne un peu de poids pour que je te tape dans la mâchoire pour te mettre KO”.

L’ancien candidat de Koh-Lanta a aussi posté une visuel pour présenter le combat avec la légende “Je te propose un octogone sans règles. C’est quand tu veux frère. T’as parlé moi j’ai parlé j’assume. On attend la date, l’heure, le jour, pas d’arbitre, octogone…”, Pour le moment Booba n’a pas réagi à cette proposition qui a peut de chance d’aboutir.