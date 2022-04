Niska inspire Mélenchon pour dénoncer les mensonges de Macron, il réagit !

Mélenchon utilise Niska pour tacler Macron

Après avoir été victime d’une mauvaise blague la semaine dernière à l’occasion d’une 1er avril avec l’annonce de son faux décès par une influenceuse surnommée Grace Mbizi pour faire le buzz, Niska reste très proche de ses fans sur les réseaux et vient de relayer un montage vidéo insolite sur Emmanuel Macron réalisé par Jean-Luc Mélenchon.

Depuis le début de la campagne présidentielle à l’exception de Booba avec son soutien d’un discours de Zemmour ou encore Kery James dans son dernier clip « Marianne » quasiment aucun rappeur français ne s’est exprimé sur les élections présidentielles. Quelques jours avant le premier tour de ce dimanche 10 avril 2022, Niska vient de poster sur Twitter une séquence provenant du profil TikTok de Jean-Luc Mélenchon qui met en scène Emmanuel Macron avec les paroles du rappeur pour dénoncer les mensonges du président.

Le rappeur roule-t-il pour le candidat de France insoumise ?

Le montage en question a pour but de démontrer les déclarations contradictoires de l’homme d’état français. La première partie présente un extrait d’une interview sur France Inter de Macron. Ce dernier assure que le candidat de France insoumise a relayé une Fake News le concernant sur l’apprentissage des jeunes à partir de 12 ans.

« Tout le week-end, il y a une fake news comme on dit aujourd’hui qui a circulé qui a été relayée par Jean-Luc Mélenchon. Jamais, je n’ai dit qu’à 12 ans, il fallait mettre des jeunes en apprentissage. C’est un scandale de dire ça. » s’agace Macron dans le début de la vidéo avant d’entendre la voix de Niska, « Pardon, je n’ai pas compris ?« . La vidéo se poursuit avec une autre séquence du président dans laquelle il déclare « On a besoin de faire mieux connaître vos métiers et donc alternante, apprentissage et orientation dès la 5ème pour connaître et faire connaître ces métiers.« . « Le monde est méchant » a ajouté le rappeur en légende du tweet avec des émojis mort de rire alors le montage a cumulé plus de 3,5 millions de vues sur TikTok.