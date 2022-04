Rohff appelle à voter pour Mélenchon et s’attaque à Zemmour

Rohff a fait choix pour l’élection présidentielle et a décidé de faire part publiquement en soutenant Jean-Luc Mélenchon. Ce dimanche se déroulera le premier tour des présidentielles de 2022 en France et alors que le plupart des rappeurs français ne sont pas exprimés sur les décisions des votes ou encore leurs choix politiques, Housni s’est exprimé en faveur du candidat de Groupe La France insoumise et a adressé un nouveau tacle contre Eric Zemmour.

Rohff soutient Mélenchon

Effectivement Rohff a posté sur Instagram et Twitter un appel au vote pour Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles. Le rappeur du 94 a relayé une affiche du président du groupe LFI avec le slogan « L’avenir en commun. Le programme pour l’union populaire » ainsi que le message « Y a pas l’choix faut voter le peuple » pour accompagner ce tweet. Un choix assumé d’Housni qui a suscité des nombreuses réactions sur le réseau social à l’oiseau bleu avec plus de 33 000 « J’aime ». L’homme a même remercié l’interprète de « Testament » dans une story Instagram en relayant son message avec la légende « Merci ».

Avant se soutien à Mélenchon, Rohff s’en est encore pris à Eric Zemmour. Il y a quelques jours Housni s’était déjà satisfait de l’expulsion du polémiste français d’un Five appartenant à la famille Zidane par l’un des frères de Zizou et il vient de récidiver en postant une photo un homme d’origine Africaine tenir un fusil afin de défendre la nation avec un homme blanc se cachant derrière lui. « Ben moi je la publie ! Et c’est Zemmour qui veut f*utre à la porte les enfants de ceux qui ont protégés au péril de leurs vies la France du Maréchal Pétain. On reste là ! On est chez nous ! Eric ne t’invites plus dans nos fives. Tu sais maintenant ce que veut dire l’expulsion. » tweete le rappeur français en s’adressant au candidat du parti politique Reconquête.