Gradur, Dadju et Alonzo encensent Benzema après son but contre Chelsea

Les rappeurs français félicitent Benzema après sa performance face à Chelsea

Après son triplé du match aller à Stamford Bridge pour offrir la victoire 3 buts à 1 au Real Madrid, Karim Benzema a connu une soirée plus compliquée ce mardi face aux Blues mais il a une nouvelle fois été le sauveur de son équipe en marquant un but synonyme de qualification dans les prolongations. Un exploit que le rap français a salué sur les réseaux avec notamment les réactions de Dadju, Alonzo, Kalash, Gradur, Benash ou encore Rim’k du 113.

Le Real Madrid a eu très chaud dans son stade de Santiago Bernabéu. A la 75è minute de jeu Timo Werner a donné trois buts d’avance à Chelsea et pendant 5 minutes le club entrainé par Thomas Tuchel s’est retrouvé en demi-finale de la Ligue de Champions mais Rodrygo a réduit l’écart à la 80ème minute. Les deux équipes se sont donc départagées pendant les prolongations et Benzema a qualifié les siens en maquant de la tête son 12ème but dans la compétition sur un centre de Vinicius à la 96ème minute.

KB9 en route vers le Ballon D’Or !

Le Real Madrid va donc jouer sa neuvième demi-finale de la Ligue des Champions en 11 ans et sera opposé au vainqueur du quart de finale entre Manchester City et d’Atlético de Madrid, les Anglais ont remporté le match aller sur le plus petit des écarts, 1-0. La presse a encore rendu unanimement hommage à Benzema et en Espagne les médias l’annoncent déjà comme le prochain Ballon D’Or notamment suite à l’élimination du Bayern Munich de Robert Lewandowski.

Sur les réseaux, les rappeurs ont posté plusieurs messages pour féliciter KB9, « Bravo Karim » a tweeté Rim’k, « Encore toi » avec un émoji flamme a réagi Benash tout comme Alonzo avec la vidéo du but de l’attaquant français. « Oui monsieur » a mis Kalash en légende d’une séquence en train de célébrer le but. Dadju a posté une photo de sa mère avec le joueur Madrilène ainsi que le message « La daronne avec le Nueve. Bravo pour la perf et merci pour maman Benzema » alors que Gradur a aussi publié les images du but en faisant l’éloge de Benzema.