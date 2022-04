Youssoupha sur Shay, « J’suis le meilleur rappeur de France, ma nièce de Belgique »

Youssoupha adresse un beau message à Shay

Alors qu’il a confié récemment avoir plus de 70 frères et sœurs lors de son passage dans les locaux de la radio Skyrock pour la promotion de la nouvelle édition de son album « Neptune Terminus » avec l’extension de cet opus « Origines » comprenant 10 morceaux en plus de la première version du projet, Youssoupha a placé une belle dédicace à sa nièce Shay sur le single « Dessalines Flow ».

Sur ce titre produit par Medeline et Traxx avec en featuring Benjamin Epps et Lino, Youssoupha a placé un petit message destiné à Shay à la fin du deuxième couplet. « J’suis l’meilleur rappeur de France, ma nièce est la meilleure de Belgique » lâche le Prims Parolier. La rappeuse Belge révélée par Booba sur son label 92i qu’elle a ensuite quitté en 2017 après le succès de « Jolie Garce » pour sortir un second album baptisé « Antidote » en 2019 qui a disparu des réseaux ces derniers mois devrait apprécier l’hommage.

En effet Shay est la petite-fille du chanteur de rumba congolaise Tabu Ley Rochereau, le père de Youssoupha qui a plus 80 enfants. Le Lyriciste Bantou avait déjà révélé cette information plusieurs fois dans des interviews ou encore en musique dans le morceau « Polaroïd Experience » sorti en 2018 (Avant, ils m’appelaient, « le fils de Tabu Ley » maintenant, pour appeler Tabu Ley, ils disent « le père de Youssoupha » … J’suis l’oncle de Outi, j’suis l’oncle de Shay) dans lequel il confirme être son oncle avant d’affirmer désormais qu’elle est la meilleure rappeuse de son pays.