Sinik a une certaine rancœur contre Vitaa

Sinik se confie sur relation passée avec Vitaa et fait quelques confidences. C’est lors de son passage dans l’émission l’Octogone qu’il s’est exprimé sans langue de bois et notamment sur la chanteuse qui forme un duo avec Slimane en réglant quelques comptes avec elle.

En 2007, Vitaa sort son premier album solo baptisé « À fleur de toi » qui lance sa carrière. Le projet connait un énorme succès commercial grâce au tube « Confessions Nocturnes » en collaboration avec Diam’s et s’écoule à plus de 450 000 exemplaires. Peu de temps avant la parution de cet opus, Sinik met en avant la chanteuse encore méconnu du grand public avec le single « Ne dis jamais » extrait de son album « Sang froid ». Aujourd’hui le rappeur des Ulis n’a plus de lien avec elle et lui a même adressé un tacle sur le titre « Balles perdues« .

Sinik traite Vitaa d’ingrate !

« On t’a trop vu tu casses les couilles pire que Slimane et Vitaa. Les rappeurs sont des divas, je viens m’en accaparer, tu leur demande un featuring, tu parles à Mariah Carey, la plupart s’inventent des vies tournent leur clips à Dubaï » lâche Sinik dans ce morceau sur lequel il s’est expliqué. « Ce duo il est bon mais au bout d’un moment ça casse les couilles, t’allumes n’importe quelle chaine, tu les vois. » constate-t-il sur le duo Slimane et Vitaa.

« Elle s’est servie de pas mal d’artistes pour grimper en haut et une fois que t’es tout en haut tu fais Les Enfoirés, tu fais les trucs, et nous tu nous donne plus l’heure » poursuit-il avant de reprocher à Vitaa d’avoir oublié d’où elle vient, « Aujourd’hui c’est impossible de leur demander un feat (…) ils vont vivre ça comme une régression, alors qu’ils sont nés dans notre monde. C’est de l’ingratitude pure et dur ».