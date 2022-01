Sinik clashe Angèle, Roméo Elvis, Keen’V, Slimane et Vitaa

Sinik frappe très fort avec son nouveau single intitulé « Balles perdues » produit par Yola Pierre, Stéphane Kali, Sinik & Mamadou Doums Sanoko dont il avait dévoilé un court extrait sur Instagram quelques jours avant sa sortie sur les plateformes de streaming.

Le 15 janvier dernier Sinik a fait monter la pression avant la parution de son prochain titre avec un extrait qui a fait beaucoup parler. Le rappeur des Ulis s’attaque à Franck Gastambide sur ses productions (films et séries) qu’il perçoit comme des usines à clichés et s’en prend à Rockin’Squat. Ce dernier a même répondu avec un diss-track avant que Niksi n’explique les raisons de ce clash en dénonçant l’arrogance du rappeur du groupe Assassin qui a finalement mis fin au différend entre eux en s’excusant pour tourner la page et se concentrer sur sa musique.

Sinik fait des nombreuses victimes

Ce vendredi Sinik a enfin présenté l’intégralité du morceau « Balles perdues » premier extrait de son nouvel opus « Niksi » et il ne mâche pas ses mots dans les paroles du titre. L’ancien acolyte de Diam’s cible également BFM, TPMP, NRJ12, La Villa, Keen’v, The Voice, Angèle, Roméo Elvis, Slimane, Vitaa ou encore le comportement de certains rappeurs français. « BFM, TPMP, NRJ12, La Villa, y’a plus de merde à la télé que dans la bouche à Mila. Parle pas d’influenceur où on va te casser ton bec » lâche-t-il dans le premier couplet.

« Je suis Kill Bill, tous ces connards ne sont rien d’autre que Keen’v. (…) J’suis interdit pour les enfants, j’suis pas The Voice ou Kenji et puis à quoi ça sert, à chaque musique son fléau et si Angèle était sincère elle balancerait son frérot » enchaine Sinik dans le second couplet avant de poursuivre « On t’a trop vu tu casses les couilles pire que Slimane et Vitaa. Les rappeurs sont des divas, je viens m’en accaparer, tu leur demande un featuring, tu parles à Mariah Carey, la plupart s’inventent des vies tournent leur clips à Dubaï ».