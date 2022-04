Ninho réalise un nouvel exploit inédit dans le rap français

Ninho vient de réussir à certifier tous les morceaux de son dernier album en date « JEFE » ce qui lui permet de réaliser une performance inédite dans l’histoire du rap français en ayant 3 albums avec 100% de titres certifiés.

Un nouveau record pour N.I

Figurant dans le classement des artistes les plus streamés au monde, le jeune rappeur de 26 ans continue d’affoler les compteurs et vient de s’offrir un nouveau record dans l’histoire du rap français. En effet comme chaque lundi le Syndicat National de l’Edition Phonographique a annoncé les nouvelles certifications ce lundi sur les réseaux sociaux et comme souvent Ninho figure dans la liste des artistes récompensés. Le morceau « RER D » est certifié Single Or avec un total de 15 000 000 équivalents streams, il s’agissait du dernier extrait de l’album « Jefe » n’ayant pas obtenu encore une certification.

Après les albums « Comme prévu », « Destin » dont tous les singles sont certifiés, Ninho devient officiellement le premier rappeur français avec 3 albums entièrement certifiés. En fin d’année dernière N.I a confirmé son ascension et son statut de recordman des certifications avec le troisième album solo de sa carrière rapidement certifié double disque de platine avec plus de 200 000 exemplaires vendus.

Le morceau « Jefe » éponyme au projet est le titre qui a connu le plus de succès auprès des auditeurs (62 millions de streams sur Spotify) en figurant à la première place du Top Singles pendant plusieurs semaines et il n’a jamais quitté le Top 10 depuis sa sortie.