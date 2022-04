Booba dupé par Médine ! B2O le tacle sèchement sur leurs divergences politiques

Entre Booba et Médine ça se chauffe

Alors que Emmanuel Macron vient d’être réélu face à Marine Le Pen pour un second mandat en tant que président de la république française, Booba a milité toute la semaine contre le chef d’état au contraire de Médine qui lui a apporté soutien en raison de sa lutte contre la candidate du RN. Ce choix du rappeur Havrais a déclenché la fureur du DUC qui vient de l’interpeller à ce sujet avant de donner lieu à un échange entre eux.

Face à l’absence de Jean-Luc Mélenchon au second tour, Médine a donné son vote Macron et a ouvertement fait part de ce choix tout en se justifiant, « Marine Le Pen, c’est mon ennemie. Le FN, c’est mon ennemi, parce que tout ce que j’incarne aujourd’hui en termes de représentativité, ne serait-ce que citoyenne, ne serait-ce que par mon patronyme, ça pose déjà problème. ». Booba a rebondi sur cette déclaration avec la réaction « Du mal à croire que j’ai fait KYLL avec toi. Clip au coeur de l’Algérie. Pour qu’au final, au lieu de s’abstenir, ça aille voter pour notre fin ! Atroce ». « Je m’abstiens pas face au fille de tortionnaire d’Algérien. Je bats Marine et je combats Macron. Un ennemi après l’autre » s’est défendu l’artiste du Havre.

B2O l’accuse d’avoir des multi visages

Cette explication n’a pas convaincu son ancien compère du single « Kyll » et Médine vient de dévoiler un nouveau freestyle pour Konbini juste avant les élections présidentielles en interprétant son titre inédit « Généric » extrait de son prochain album baptisé « Médine France ». Dans ce morceau il prend position contre l’extrême droite avec des mots forts mais a passablement énervé Booba. « Pardonnez-moi d’avoir collaboré avec cet individu multivisages, j’ai été dupé… Pardon« a-t-il réagi en postant la vidéo.

« Grand bravo !!! On vote pour l’ennemi pour combattre l’ennemi ! Grand bravo, y vont apprendre à nos gosses à…« a encore ajouté le DUC dans une story Instagram pour faire passer à message Médine sur l’opinion Emmanuel Macron concernant l’éveil aux questions d’identité se*uelle dont le rappeur de 45 ans exilé à Miami s’était déjà indigné plusieurs fois sur ses réseaux. L’interprète de Grand Paris n’a pas donné suite cette nouvelle attaque.