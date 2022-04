Médine répond à Booba qui regrette leur feat

Booba a du mal à croire qu’il a pu collaborer avec Médine qui réagit

Avant le deuxième tour des élections présidentielles de 2022, plusieurs rappeurs français se sont exprimés publiquement pour inciter à voter. Médine de son côté a expliqué pourquoi il ne votera jamais en faveur de Marine Le Pen et les raisons pour lesquelles il a fait le choix de soutenir Emmanuel Macron même s’il a soutenu Jean-Luc Mélenchon en premier tour. Ce soutien ne plait pas à Booba qui s’en est étonné.

« Marine Le Pen, c’est mon ennemie. Le Front national, c’est mon ennemi, parce que tout ce que j’incarne aujourd’hui en termes de représentativité, ne serait-ce que citoyenne, ne serait-ce que par mon patronyme, ça pose déjà problème » a déclaré cette semaine Médine pour justifier sa décision d’apporter sa force à Macron pour les élections dans une interview accordée à Mediapart. « Bien sûr que je ne suis pas à 100% d’accord avec le bulletin de vote que je vais mettre dans l’urne la semaine prochaine. (…) Je ne pense pas qu’il y ait des gens avec qui on puisse dialoguer dans le camp de Marine Le Pen. » commente ensuite le rappeur Havrais avant de conclure, « Si l’extrême droite arrive au pouvoir, ce sera un non-retour: le dialogue ne sera plus possible ». Cette déclaration a interpellé Booba qui milite contre l’actuel président depuis plusieurs semaines car il n’accepte pas de le soutenir.

La mise au point très claire entre les deux rappeurs !

« Du mal à croire que j’ai fait Kyll avec toi, clip au cœur de l’Algérie. Pour qu’au final au lieu de s’abstenir ça aille voter pour notre fin ! Atroce« s’est indigné Booba dans une story en relayant la vidéo des propos de Médine en faisant référence à leur collaboration passée sur le single « Kyll » en 2018 dont le clip a été tourné en Algérie et dans lequel des enfants s’amusent à « lyncher » une piñata à l’effigie de Marine Le Pen pour illustrer la punchline, « Pour le birthday de ma niña, j’commande Marine en piñata ».

Très actif sur les réseaux et habitué aux critiques à son encontre, Médine a répondu à Booba pour justifier et réaffirmer son choix de vote envers Macron tout en précisant qu’il n’oublie pas le but de sa lutte avec le message, « Je ne m’abstiens pas face au fille de tortionnaire d’Algérien, je bats Marine et je combats Macron. Un ennemi après l’autre« .