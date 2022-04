Sinik dans un clash avec Orelsan, il pourrait être battu

Sinik n’a peur de personne et pense pouvoir battre n’importe quel rappeur dans un clash mais par forcément Orelsan. « Un bon clash c’est un clash qui fait rigoler les gens » d’après lui. Il revenu sur sa passion pour cet exercice avec le média Konbini.

Sinik enchaine les interviews promotionnelles de son dernier album « Niksi » et vient notamment de s’exprimer sur un possible duel avec Orelsan dans un battle de clash comme il l’avait fait avec le rappeur Gaiden en 2012 lors de son Planète Rap sur la radio Skyrock à l’époque de la sortie de son cinquième album solo « La plume et le poignard » ou encore dans celui plus connu avec Booba avec son titre « L’Homme à abattre ».

Invité par le média Konbini pour parler de son nouvel opus, le rappeur de Ulis a été questionné sur le clash dans le rap en affirmant qu’Orelsan serait très fort dans cet exercice et pourrait le battre. « Quel rappeur pourrait te battre aujourd’hui ? » a questionné le journaliste à Sinik dans cet entretien. « Il y a de très très bons rappeurs. Des mecs comme Orelsan qui je pense sont très très forts. Je sais qu’Orelsan il en a déjà fait. Il a une manière d’écrire, il a un délire à lui, il a des images comme ça qu’il arrive à transmettre, super marrant » a-t-il confié.

« Je me souviens d’un truc qu’il avait fait, c’était avec Marion Cotillard. C’était à Canal. En gros, il l’avait vanné de ouf, j’ai trouvé ça super intéressant et je savais déjà que c’était un mec qui avait un vrai niveau en clash » expliqué ensuite Sinik sur une anecdote concernant Orelsan en reconnaissant le talent de ce dernier.

