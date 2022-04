Tanguy David enflamme la toile en apparaissant dans la vidéo de JP l’influenceur

JP l’influenceur est de retour et a fait très fort avec sa dernière vidéo en invitant Tanguy David ! Le duo fait déjà fureur sur la toile. En effet leur vidéo a cumulé plus de 1,4 millions de visionnages sur Twitter quelques heures seulement après sa mise en ligne ce lundi soir.

Tanguy David a fait parler pendant la campagne présidentielle en militant pour Eric Zemmour et des apparitions sur le plateau télévisé de Touche Pas A Mon Poste avant de provoquer Booba, ils se sont d’ailleurs embrouillés sur les réseaux après quelques échanges virulents entre eux. Le jeune homme avait finalement quitté le parti politique Reconquête du polémiste français suite à un différend avec certains membres. Dimanche soir, à l’occasion du second tour des élections, il a tenté de rejoindre un soirée organisée par le Rassemblement Nationalement pour soutenir Marine Le Pen mais s’est fait recaler.

Ce lundi, Tanguy David a encore fait le buzz mais pour une autre raison, il a participé au dernier clip de Jean-Pierre Fanguin, un influenceur connu sur les réseaux pour ses vidéos de « jeune entrepreneur » promettant des astuces pour devenir rapidement et facilement très riche comme lui en s’affichant avec un look très bling-bling et des voitures de luxe. Ce dernier propose des conseils pour faire fortune avec le trading ou encore grâce à la crypto-monnaie.

« Marine c’est un peu comme le PSG. Chaque année on se dit que c’est la bonne puis…« a commenté JP l’influenceur en dévoilant le clip en faisant référence à l’échec de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron aux élections.