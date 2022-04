Gims : la somme astronomique générée par « Ceinture noire » !

Gims connait une carrière en solo pleine de succès après avoir fait ses débuts avec la Sexion D’Assaut et cumule des nombreuses certifications avec ses différents projets. L’album Ceinture Noire paru en 2017 est notamment l’un de ses opus les plus populaires auprès des auditeurs et cela lui a permet d’empocher une sacre somme grâce aux ventes de cet opus.

Les revenus impressionnants générés par l’album « Ceinture noire » de Gims

L’année dernière Gims avait fièrement annonce que l’album a obtenu la certification de double disque de diamant. Son troisième album en solo qu’il a réédité à plusieurs reprises, avec une première version en 2018 suivi de la réédition Transcendance au printemps 2019 et enfin Décennie en fin d’année 2019 avec pour chaque édition quelques nouveaux titres. Au total l’album complet compte plus de 50 morceaux dont les tubes « Mi Gna » avec Super Sako et Hayko, « La même » avec Vianney, « Corazón » avec Lil Wayne et French Montana, « Hola Señorita » avec Maluma, « Bella Ciao » avec Naestro, Dadju et le duo Vitaa et Slimane ou encore un featuring avec Sting sur le single « Reste ».

A sa sortie le 23 mars 2018, l’album était entré directement N°1 du top album avec 81 382 ventes avant d’être certifié disque de diamant 6 mois plus tard puis début 2019, le projet franchit le cap des 600 000 ventes devenant à cette occasion le deuxième album en France le plus écouté de l’année précédente derrière « Mon pays c’est l’amour » de Johnny Hallyday. Il devient double disque de diamant au mois de mars 2021. C’était à cette occasion que Gims avait révélé au public que cet opus aux trois singles de diamant, au milliard de visionnages sur Youtube et au milliard de streams sur les plateforme de streaming a permis de générer l’immense somme de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires.