Pourquoi le nouvel album de la Sexion D’Assaut ne sera pas dispo en streaming

La Sexion D’Assaut de Gims et Black M s’est reformée pour remonter sur scène cette année après le report de la tournée initialement prévue l’année dernière et le groupe Parisien s’est également retrouvé en studio pour la préparation d’un nouvel album très attendu par les fans de rap français mais malheursemment ce ne sera pas disponible sur les plateformes de streaming et on vous en explique la raison.

« Là tu vas voir le chef-d’œuvre » s’explique la Sexion D’Assaut

A la fin du mois de mars, tous les membres du groupe Parisien se remontés sur scène ensemble après dix années d’absence pour débuter une tournée dans toute la France. « 10 ANS… de retour sur scène avec mon groupe #sexiondassaut … c’était incroyable ! Merci Epernay, à très vite dans les autres villes » avait commenté Black M sur Instagram lors de la première date à Epernay. En marge de cette série de concerts, la Sexion D’Assaut va également sortir un album le 14 mai prochain baptisé, « Le Retour des Rois ».

Ce projet sera disponible en vente à Paris La Défense Arena les 14 et 15 mai 2022 à l’occasion des deux concerts de la Sexion D’Assaut, les précommandes pour l’achat du projet sont eux en ventes dans toute les salles des dates de la tournée de puis le 25 mars dernier. Le groupe a fait le choix de ne pas rendre disponible en streaming cet opus, à l’occasion d’une interview avec le média PureBreak, ils avaient expliqué la raison de cette décision plutôt surprenante. « Ça fait déjà un an et demi, presque deux ans qu’on enregistre pour Le retour des Rois. Et on y est toujours. Et là on est dedans, l’album n’est pas fini. Mais il y a eu des sessions différentes. On est partis au Maroc, à l’étranger, tous ensemble, dans la demeure de Gims. » a décrit Maska sur la réalisation de ce projet. « C’était une ambiance particulière et là on est en studio aussi. Il y a plein de manières de bosser différentes, mais ça ne nous change pas de d’habitude et ça se passe très bien. » a-t-il précisé ensuite.

« C’est tout le prestige en fait. Là on parle d’un produit qui est très attendu, ça va être un collector, donc il faut le livrer d’une certaine façon. Il sera à tel endroit à telle date. Tu vas au musée là, là tu vas voir le chef-d’œuvre. Et nos musées seront dans toute la France. Le musée central il sera à Paris, à La Défense où on va livrer le produit. » s’est justifié Gims sur le fait de sortir l’album que une version physique et uniquement dans les salles de concerts de la tournée.