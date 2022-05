Conor McGregor alcoolisé s’affiche avec un joint et rencontre des policiers

De passage en France à Cannes, Conor McGregor est en roue libre et prend du bon temps. Le célèbre combattant de MMA a semé l’inquiétude auprès des internautes après s’être affiché visiblement ivre dans une vidéo sur les réseaux et en fumant un joint puis de s’exprimer dans la langue de Molière.

Défoncé, Conor McGregor se met à parler français

C’est l’occasion pour les fans français de Conor McGregor de le rencontrer, le combattant Irlandais est actuellement de passage dans le sud de la France, à Cannes plus précisément en attendant son retour sur le ring depuis sa blessure lors du combat contre Dustin Poirier. The Notorious a récupéré pendant ce séjour son magnifique yacht Lamborghini pour lequel il a déboursé 3 millions de dollars et a posté plusieurs vidéos en train de manœuvrer son bolide sur la mer.

Conor McGregor s’est aussi filmé sur Instagram à l’arrière d’un véhicule plutôt éméché en direction du port de Cannes avec un joint de weed à la bouche avant de déclarer en français à l’interphone en arrivant face à une barrière de sécurité, « Je m’appelle Conor McGregor » puis de remercier l’agent lorsque la voiture redémarre, « Merci, merci, thank you so much ». Cette vidéo qu’il a ensuite supprimé a suscité l’interrogation de ses fans sur la motivation de l’Irlandais à retrouver sa pleine forme physique afin de remonter dans l’octogone pour se battre. Dans une autre publication sur le réseau social, The Notorious apparait sur une photo entouré de trois agents d’une patrouille de police avec une dédicace à la Police Nationale française. « Pro Patria Vigilant » (Pour la patrie, ils veillent) a-t-il noté en légende.

Article lié : Conor McGregor frappe fort 50 Cent, « Je suis le plus puissant de l’histoire »

Conor McGregor, bien sous weed bien éméché, parle en français en direct du port de Cannes 😂🇫🇷 pic.twitter.com/pu4wMDJxqB — CULTURE MMA (@CultureMMA_) May 3, 2022