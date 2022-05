Lacrim, Gradur, Alonzo, le rap français réagit à l’exploit du Real de Benzema

L’incroyable performance du Real Madrid porté par Benzema

Le club entrainé par Carlo Ancelotti vient encore de renverser une situation désespérée en quelques minutes ! Après avoir éliminé le Paris Saint Germain en huitièmes et Chelsea en quarts de finale de la Ligue des Champions dans des scénarios rocambolesques, le Real Madrid vient de récidiver face à Manchester City dans un nouveau match de folie. C’est encore Karim Benzema qui a marqué le but de la qualification.

Le club Madrilène va affronter Liverpool en finale de la C1 au Stade de France mais ce mercredi soir à la 89ème du match face à City, les coéquipiers de Benzema étaient éliminés de la compétition. Rodrygo a réalisé un improbable doublé à la 90ème et 92ème minute de jeu pour permettre à son équipe d’égaliser (5-5) avant la fin du temps réglementaire. KB9 a ensuite marqué le but de la qualification à la 94ème minute de la rencontre sur un penalty qu’il a lui même obtenu après avoir déjà offert une passe décisive sur le premier but du Real.

Gradur, Lacrim, Kalash félicitent KB9

Comme souvent les rappeurs français ont été nombreux à réagir à la performance de l’ancien Lyonnais pour le féliciter alors qu’il va finir meilleur buteur du tournoi avec pour le moment 15 réalisations en 11 rencontres. « C’est trop incroyable, respect frérot. Ballon D’Or« a commenté Lacrim, un avis également partagé par Gradur alors que Alonzo a partagé la vidéo du penalty de KB9 dans une story et qu’Hatik a vivement célébré le but du Français en ajoutant la légende « Petit filet droit je l’avais dit !« . « Oui mon frérot« a commenté Benash et que SDM avait prédit le but de Benzema avant le match. « Karim Benzema a marqué 43 buts en 43 matchs cette saison« a partagé comme message Kalash en ajoutant « L’histoire continue de s’écrire« .

Certains d’entre eux ne devraient d’ailleurs pas manquer d’assister à la finale de la Ligue des Champions comme Gradur habitué à suivre au plus près les grands événements sportifs ou encore Alonzo invité par Benzema a fêté le titre de champion d’Europe en 2017 lors de la victoire face à la Juventus de Turin (4-1).