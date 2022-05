Nekfeu tacle ses ex avec une grosse punchline

Nekfeu n’a plus sorti de titre en solo depuis 2019 sur son album « Les Étoiles vagabondes » mais enchaine les collaborations ces derniers mois (Laylow, Jazzy Bazz, Da Uzi) et souvent avec réussite comme le prouve une nouvelle fois son featuring en compagnie de Gros Mo sur le single « Paradis Artificiel » avec comme à son habitude encore un couplet de qualité.

La qualité du nouveau couplet de Nekfeu !

Vendredi dernier le rappeur Gros Mo a présenté son nouvel opus baptisé « GROZO Social Club un projet de 14 morceaux avec plusieurs invités. Ratu$ sur le titre « La cité », Jok’Air sur le single « Mad Max », Edge sur « Mode Avion », Chilla sur « Les Yeux dans les Yeux », Youssoupha sur « Biatch » et enfin Nekfeu sur la chanson « Paradis Artificiel » produite par En’Zoo dont le clip réalisé par Youngchild vient d’être mis en ligne sur Youtube. Dans ce morceau l’ancien membre du groupe 1995 a profité de l’occasion pour placer un tacle à ses anciennes compagnes.

« Vrai amour se trouve pas dans les tréfonds, je l’ai peut-être écrit mais c’est très faux. Merci à mes ex pour les travaux, triple diamant, maintenant, j’vous laisse entre vous. J’veux pas m’faire berner par les passions d’ce bas monde. Amoureuse de toi-même, t’aimais qu’une image qui n’était pas moi. Se donner rendez-vous pour se séparer, se parler, retomber amoureux l’heure d’après. Puni par cette flamme que je n’osais éteindre, c’est pareil donc on s’venge pendant nos étreintes » lâche Nekfeu dans le deuxième couplet de cette chanson pour remercier ses ex d’avoir pu l’inspirer dans l’écriture de ses morceaux qui ont permis son succès.

En effet, en solo Nekfeu a obtenu au total trois disques de diamant avec les albums « Feu » en 2015, « Cyborg » en 2016 et enfin « Les Étoiles Vagabondes : Expansion » en 2019.