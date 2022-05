Booba accuse Kalash de l’avoir plagié, « T’as aussi mal que ça timal ? »

Booba attaque Kalash pour plagiat !

Booba reste à l’affut des sorties de ses anciens compères et n’hésite pas à s’en prend à eux comme dernièrement en réaction à la parution du nouvel album de Kalash baptisé « Tombolo » disponible depuis le 29 avril en l’accusant de s’être inspiré de l’un de ses morceaux pour le single « Anesthésie ».

Vendredi dernier, Kalash a fait son retour dans les bacs avec un album de 21 titres sur lequel il a invité des nombreux artistes tel que Hamza, Damso, Mavado, Wejdene, Bounty Killer ou encore Gazo sur deux singles. La dernière piste du projet a fait beaucoup parler sur la toile. En effet l’outro ressemble étrangement aux morceaux « Mona Lisa » de Booba avec JSX et à « Habitué » de Dosseh ce qui n’a pas échappé à B2O.

Pour B2O ce n’est jamais fini !

« J’suis parti d’en bas, je suis resté comme j’ai été. Grandi loin des chevaux, on rêvait d’rouler en Fé-Fé. Traité comme misérable, mis à I’écart de la fête. Aujourd’hui, ça crache des vainqueurs pour les chansons qu’on a faites. J’suis pas parti à la neige mais mon bloc est plein de CC. Mon coeur a de la veine, il en coule des larmes d’AVC » chante Kalash dans le premier couplet de cette chanson. Booba a relayé dans une story Instagram l’extrait tout en déclarant, « Oh le préfet t’as aussi mal que ça timal ?!!! il s’agit de doser« .

« On t’attaque pour plagiat… tu dis être un ratpis donc tu sais que c’est jamais fini ! Et on accepte pas les paiements en pizza » a ensuite annoncé Booba dans une autre story qui a décidé de relancer les hostilités contre son ancien acolyte avec qui il avait collaboré sur le single « Rouge et bleu » en 2016.