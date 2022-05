Dadju s’est fait recaler par Jean-Jacques Goldman

« Il a été très franc », Dadju révèle que Jean-Jacques Goldman a refusé sa proposition

Dadju a fait son retour dans les bacs avec un nouvel opus nommé « Cullinan » à cette occasion il fait le tour des médias en accordant des nombreuses interviews pour la promotion de cet album. Il vient de révéler avoir voulu travailler avec Jean-Jacques Goldman il y a quelques années mais cette collaboration ne s’est pas concrétisée suite au refus de ce dernier en expliquant la raison de cette décision du compositeur français.

En plus de ses débuts au cinéma avec son premier grand rôle dans le film Ima dans lequel il interprète son propre personnage, Dadju vient de sortir son troisième album en solo qu’il avait annoncé avant sa parution comme « l’album de l’année » et sur lequel il a invité Gazo, Hamza, Imen Es, Ronisia et Rema. En pleine promotion de cet opus avant de se produire au Parc des Princes le 18 juin prochain pour un concert événement le frère de Gims a confié une anecdote de sa tentative de connexion avec Jean-Jacques Goldman dans un entretien accordé à Gala mais il s’est malheureusement fait recaler.

« J’ai eu la chance de parler avec Jean-Jacques Goldman et je lui ai demandé s’il était possible de m’écrire un titre. » a expliqué Dadju sur cette demande réalisée en 2018 lors de la préparation de son deuxième album solo « Poison ou Antidote » paru fin 2019 pour l’écriture de l’un des morceaux. « Il m’a répondu très gentiment en me disant qu’il aimait beaucoup ce que je faisais, en particulier Reine, mais que, malheureusement, il avait arrêté de composer et d’écrire » a-t-il décrit sur la réponse de Jean-Jacques Goldman avant de préciser avec beaucoup de respect envers l’interprète du tube « Quand la musique est bonne », « Il a été tellement franc et sincère avec moi que j’ai eu envie de dire: ‘Pardon de vous avoir dérangé Monsieur Goldman’ ».

