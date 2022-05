Booba dégomme la Sexion D’Assaut et la femme de Gims

Booba attaque sévèrement la Sexion d’Assaut !

Dans ses clashs Booba ne lâchent jamais rien et vient encore de le prouver une nouvelle fois. En attendant de découvrir le prochain album de la Sexion D’Assaut dont la sortie a été reportée, le groupe Parisien a fait son retour sur scène au grand complet il y a quelques semaines pour une tournée dans toute la France avec un passage à Paris La Défense Arena ce 14 et 15 mai que n’a pas manqué de commenter B2O après son tacle à Tony Yoka.

Cette année la Sexion D’Assaut a fait son grand retour après plus de 10 années d’absence avec la programmation d’une quarantaine de concerts et le public a répondu présent. Le groupe Parisien de Gims et Black M a déjà réussi à vendre plus 300 000 billets pour cette tournée qui est un véritable succès mais certains internautes se sont amusés à se moquer des prestations du collectif formé en 2002 ce qui n’a pas échappé à Booba.

« Vous êtes pas respectés c’est atroce » lâche B2O

En effet le DUC de Boulogne a relayé des messages critiquant les concerts de la Sexion D’Assaut dans lesquels on peut lire, « Le concert est commencé et ça veut pas se remplir. Doit y avoir 25 000 personnes sur 40 000. », « Je m’ennuie au concert de Sexion d’Assaut du coup je regarde le live de PNL. » ou encore « Chui mort le concert de Sexion d’Assaut c’est un concert de grand mère, faut voir l’ambiance… aucune scénographie. ». « On attend les vidéos, envoyez nous les pire vidéos merci. Sexion d’Assaut, vous êtes pas respectés c’est atroce ! Ca va tellement mal que vous célébrez les défaites carrément ? Y avait un tournoi de foot derrière c’était un double événement ? » a de son côté commenté Booba en relayant des captures d’écran des réactions.

C’est ensuite DemDem qui a fait les frais des attaques de B2O. L’interprète de Ratpi World accuse la femme de Gims de boire de l’alcool avec excès parfois alors que cette dernière se proclame publiquement musulmane. « Ça joue les grands musulmans faut pas souhaiter la bonne année mais se défoncer au concert éclaté de la Sexion dasceau c’est bon hein Damba. Bande de sorciers donneurs de fausses leçons avec les tétés à l’air beurk. » déclare Kopp avec une vidéo de la femme d’origine malienne en train de faire la fête avec un verre à la main.